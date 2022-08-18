文迪強姦案｜「要綁架你」挑逗友人女伴　闖浴室帶上牀動作極可疑

曼城後衛班捷文文迪涉及多項強姦案，控方呈上首名「險守防線」事主的案情。

文迪（28歲）跟另一足球員友人「夜蒲」時認識一名妙齡女子，一年後再次聚首。該女子與文迪友人歡好，文迪卻早已虎視眈眈，終於出手。事主在危急關頭，抓着一條毛巾，力保不失。



控方播出首名現年29歲事主的警方會面錄影，事關文迪的企圖強姦控罪。事發於2018年10月在文迪的僻靜大宅中，事主險保不失後僅告知朋友，直至去年8月文迪被捕後才報案。

班捷文文迪的強姦案審訊，預計長達3個月。（美聯社）

首事主夜店認識文迪 鍾情另一足球員

控方形容事主指並非喜歡與球星發生關係的追星族，他於2017年10月經夜店公關介紹認識文迪及其友人迪亞高科芬拿（Diacko Fofana），科芬拿曾代表法國青年隊，但生涯平平，現時未有落班。她稱當時得到公日關提供VIP待遇，不用排隊。

一年後，事主再次與文迪及科芬拿見面，當晚三人與另外兩名女子，先吃晚飯，再去多家夜店逍遣。她當時對科芬拿有好感，並見有一名相當漂亮的女子曾坐在文迪的大腿上，故此認為文迪已有女伴。

科芬拿曾是法國青年代表，但只曾短暫踢過法甲。（twitter）

文迪懶理事主心有所屬 「綁架你」試探

惟文迪似乎已看上事主。他在其中一家夜場，趁科芬拿看不見，向事主說「我要綁架你」。事主挪開他的手，明示自己只喜歡科芬拿。一行人當晚回到文迪的大宅，事主與科芬拿共度春宵，未料翌晨洗澡時險被強姦。

事主當時正在洗澡，文迪突然衝入浴室。他僅穿底褲，摸着自己的陰莖，要求看事主裸體。事主急忙拿起浴巾圍身，欲拿回內衣褲卻被文迪多番阻止。文迪欲攬着事主被拒，仍與她糾纏到睡房牀上，強行拉她坐在大腿上，並說：「好鍾意同你跳舞，你講法文搞到我好興奮。」

文迪重返球場無期。（Getty Images）

事主：文迪稱無意性交 卻壓向敏感部位

事主形容文迪此時有進一步行動，用法文「停止」喝止他。文迪着她不要驚，強調並非想性交，「我只係想feel吓你，唔會做其他嘢，唔會入去」。但事主指文迪把陰莖壓向她的陰部，她死命抓着浴巾，被不斷閃避，總算保住不失。

事主在錄影中對文迪的行為大惑不解，「他已有漂亮的女伴陪他一整晚，我不知道她發生何事，亦不知道他看上我甚麼。」

同樣被告沙哈，涉及更多控罪。（美聯社）

28歲的文迪共涉8項強姦、企圖強姦及非禮各一罪，同案41歲被告沙哈（Louis Saha Matturie）亦涉多項罪行，二人對本案22條控罪一概否認。

英超第3輪直播賽程：

英超第3輪直播賽程。（01美術製圖）

班捷文文迪強案報道：