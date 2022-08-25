英超｜倫敦打吡握手亂局　杜慈先挑釁干地無理取鬧罪加一等

英超車路士對熱刺的倫敦打吡，完場後雙方領隊握手起爭執，一度有廿多人聚集起哄。英足總賽後罰車路士領隊杜慈停賽，熱刺領隊干地只罰款，昨公布原因。

獨立紀律委員會聽取兩名領隊的解釋，認為事件全因杜慈握手不放手，行為相當挑釁。對於杜慈解釋干地「唔望人」，足總直言無理取鬧，更提供「指引」。



英格蘭足總獨立委員會早前公布杜慈停賽一場及罰款3.5萬鎊，干地不用停賽，罰款僅為1.5萬鎊，可見罪責之別。杜慈的停賽令待委員會公布詳細原因才執行。

委員會昨公布詳細報告，詳列二人的書面解釋。杜慈指完場後為表體育精神與干地握手，「但他捉着我手卻不望着我，行為上顯示他不尊重我」，故此捉住干地的手，不讓他走開。杜慈着他干地握手時要「望住人」，干地以意大利語回應，狀態激動。杜慈強調沒有說冒犯干地的話，承認該以恰當方式交流，例如事後私下討論。

杜慈（藍帽者）賽後與干地上演「誰願放手」，引發場邊多人聚集。（美聯社）

杜慈與干地都為事件道歉，干地承認行為不當，稱不欲在球場上捲入這種事情，「鳴笛後我想恭賀自己的球員，向熱刺球迷道謝，同時向車路士球迷致意。執教過車路士，我心仍對球迷感恩」。

杜慈被罰停賽但暫緩執行，上仗對列斯聯繼續領軍。（Getty Images）

干地稱伸手向杜慈，希望簡單握手便走，卻被抓住不放，「簡直扯住我手臂，好大力」，直言為自己回應過激而驕傲，「否則情况更糟」。

干地自言克制，否則後果更嚴重。（Getty Images）

委員會衡量罰則時考慮兩領隊受職球員及球迷注意，言行都應保持高水平，「世上最受歡迎的英超，觀眾數以百萬計，全球見證二人互相挑釁，行為不當」。杜慈明顯挑起事端，握着干地的手，拉他回來說教，行為極度挑釁，引起亂局。杜慈指摘干地「唔望人」，委員會直言無理取鬧，「激烈的足球比賽後，簡單握手很平常，從無明示雙方握手時有義務望着對方」。干地亦有不當，罪責較杜慈輕，罰則已適當反映。

事發於14日晚的英超，車路士在主場兩度領先，於補時被熱刺逼和2:2。賽事中多次判決引起爭議。

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