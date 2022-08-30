足球熱話｜文尼拜仁啤酒節大合照堅守信仰　露出禮貌而不尷尬微笑

利物浦歐聯功臣沙迪奧文尼今季轉會德甲拜仁慕尼黑，迅速融入陣中。近日參與贊助商一年一度慕尼黑啤酒節活動，引起網民關注。

拜仁眾將每年都穿上傳統服裝，舉杯拍照，今年亦不例外。文尼參與其中，安排在當眼位置，卻「兩手揈揈」，輕鬆「搶fo」。



拜仁每年都會為啤酒贊助商拍照，為慕尼黑啤酒節（Oktoberfest）熱身。球員穿上球衣，也會穿上傳統皮褲（lederhosen），舉起啤酒。

大合照上，文尼（前排右一）坐定定，露出禮貌而不尷尬的笑容。馬沙拉奧（上二排左二）亦沒有舉杯。（拜仁慕尼黑官方）

球會昨日發布活動照片，大合照中文尼坐在前排最右方，合嘴而笑，身邊各隊友絕大部分拿起啤酒。觀乎布景板，有可能是無酒精啤酒。人人「整返杯」，唯獨文尼雙手放前「齋坐唔飲」，相當惹人注目。

其實，相中尚有另一新將「冇酒飲」，來自阿積士的後衛馬拉沙奧，僅把雙手放在身後。

文尼早於薩爾斯堡紅牛年代，已有接觸啤酒節，穿上皮褲應駕輕就熟。（拜仁慕尼黑官方）

沒有酒的原因，皆因彼此尊重。文尼與馬沙拉奧（Noussair Mazraoui）皆為虔誠的穆斯林教徒，滴酒不沾。他們入鄉，但沒有完全隨俗，跟隨自己的信仰。

除了拍照，還有簽名。（拜仁慕尼黑官方）

球會在新聞稿中訪問文尼，他說早於效力薩爾斯堡紅牛的時候，已知道這個習俗：「我對穿皮褲相當興奮，因為我對不同文化和傳統都非常感興奮。」不少網民分享這些照片，藉此讚道文尼堅守自己的信仰，亦有不少人提醒馬沙拉奧亦有同樣做法。

「Prost」是德文乾杯的意思。（拜仁慕尼黑官方）

文尼來到新天地後已站穩正選，本季4場德甲全數正選上陣，射入3球。