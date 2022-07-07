足球熱話｜文尼為國捐軀也在所不惜　「就算有生命危險也要踢」

沙迪奧文尼自掏腰包改善塞內加爾的貧困村莊，改善家鄉的生活環境，可見他的「愛國心」。這名剛加盟拜仁慕尼黑的球星，接受法國足球媒體訪問時，談及年初的非洲國家盃，他曾經被撞至腦震盪，更有可能錯過8強戰，但文尼一於少理，一個舉動盡顯他的愛國心。



即使沙迪奧文尼（Sadio Mane）如今已經是世界知名的球星，但他未有忘本，成名後特意為家鄉大興土木，大大改善家鄉的生活環境。

文尼用高薪改造貧困小村莊 「我想為大家帶來希望」

年初的非洲國家盃，沙迪奧文尼領塞內加爾封王，他在16強對佛得角一仗，與對手門將頭撼頭，「暈得一陣陣」，懷疑有腦震盪，但文尼沒有即時被換出，其後為球隊建功後才退下火線，當時已與事發相距17分鐘，而塞內加爾教練證實文尼不適，感到頭暈眼花，必須前往醫院接受檢查。

狼隊前鋒魯爾占美尼斯曾在英超發生類似事件，更一度失去意識，其後英超賽會更加保護球員們的頭部，英媒隨即認為太遲換出文尼是不當的行徑。

文尼被撞到暈陀陀照入波後入院 塞內加爾贏得有爭議

文尼被撞到頭部後，堅持作戰多17分鐘，還取得入球。（資料圖片／美聯社）

對文尼而言，為國出戰是無比重要的事，他早前接受法國傳媒《Pro Direct Soccer France》訪問時，盡展他的愛國心。

腦震盪可大可小，為了安全起見，文尼絕不能冒險披甲，利物浦去信國際足協，希望給予文尼有至少5日的休息，隊醫如跟隨這個規例，他就會錯過8強一戰，文尼卻力排眾議，「我直接致電教練，『就算醫生不建議我落場，但你也要把我放進正選名單。』，然後我致電足協主席，強調我要落場，就算有生命危險也要踢！」

文尼領塞內加爾首次奪得非洲國家盃。（美聯社）

文尼願意犧牲性命，也要為國家隊披甲，但這個舉動不獲批准，球隊依然堅持不讓他落場，這名塞內加爾球星更出此下策：「我可以寫下一張合約，註明是我的責任，落場是我自願的決定，與他人無關。即使我死了，也是我的錯，與其他人無關。」

雙方堅持己見，文尼更準備好不聽從命令，無論如何也要披甲，醫生決定讓步，表示賽前早上再進行檢查，文尼沒有問題，並簽下上文的「生死狀」，全隊上下也十分憂心，但幸好沒有大問題，文尼坦言要感謝上帝。

沙迪奧文尼是塞內加爾人心目中的英雄。（美聯社）

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