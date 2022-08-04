足球熱話｜文尼德甲地標戰竟有人唔識佢？ 法蘭克福會長語出驚人
撰文：趙子晉
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德甲開鑼在即，班霸拜仁慕尼黑打頭陣，揭幕戰作客鬥法蘭克福。這支應屆歐霸冠軍，毫無懼色，法蘭克福會長更完美示範什麼是「輸人唔輸陣」。
德甲周五（5日）深夜開鑼，法蘭克福揭幕戰鬥衛冕的拜仁慕尼黑。法蘭克福上季奪得歐霸盃冠軍，一搔逾四十年之癢，首度揚威歐洲賽，信心大增，連拜仁也視如無物。
法蘭克福貴為歐霸冠軍，「講句嘢都大聲啲」，法蘭克福會長費沙（Peter Fischer）稱，面對有利雲度夫斯基在陣的拜仁，皆有好表現。
口講無憑，翻查對戰紀錄，利雲在法蘭克福身上攻入15球，曾經兩次連中三元。
拜仁慕尼黑當家射手利雲度夫斯基離隊，換來沙迪奧文尼，費沙直言根本未驚過，更有點目中無人，在訪問時豪言：「邊__個係文尼？」（Who the fxxk is Mane?）論實力及名氣，法蘭克福難與拜仁匹敵，幸好會長「大口氣」，就算輸人，亦不輸陣。
對比會長的目中無人，法蘭克福主帥加士拿（Oliver Glasner）則顯得謙厚。他當然認識沙迪奧文尼，因為兩人10年前曾經在薩爾斯堡共事，加士拿坦言文尼改變不少，「文尼當年只是個只懂法文的小子，卻已展示驚人的潛力，今時今日已經是一名球星，很高興他在德甲效力。」加士拿當然不會就此投降，他直言用盡一切方法令拜仁失分。
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