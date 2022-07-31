足球熱話｜德超盃驚奇騙局　萊比錫球員一個動作　拜仁後衛中伏

周日（31日）凌晨的德國超級盃，上季德甲冠軍拜仁慕尼黑與德國盃盟主RB萊比錫爭盃。最終拜仁無懸念地以5：3獲勝，賽事卻出現爆笑、又非常欠缺體育精神的一幕。



在萊比錫落後到3：4之時，拜仁的艾方素戴維斯受傷，其隊友將皮球踢出場外，好讓軍醫入場扶他到場外治理。然後，萊比錫的安達施華拾回皮球，隨意地將皮球扔給丹尼爾奧莫，由於對手是因有球員受傷將皮球踢走，按公平競技精神，奧莫正常應該會將皮球踢出界外、或是直接傳給對手門將，將控球權交還。

然後只見奧莫將皮球帶到邊線、踩停皮球，繼而轉身離開。拜仁的盧卡斯靴南迪斯不虞有詐，彎腰拾起皮球、再扔給隊友，打算讓隊友開界外球，未料一直緊盯皮球的旁證此時舉旗，示意盧卡斯靴南迪斯犯手球，他攤開手，一臉茫然，似乎完全不知道發生了什麼事。

+ 6

重看一次，才發現其實奧莫接過界外球、將皮球帶到邊線時，其實並沒有將皮球帶出界外，而是在界上踩停了皮球；若然皮球出界，旁證正常會舉旗示意界外球，但旁證當時卻做出了一個不常見的動作：他轉身90度、面向皮球，若盧卡斯靴南迪斯有留意的話，便可察覺不尋常之處。

但說到底，奧莫的舉動也是「有心人裝無心人」，而且該情況下應將球權交還，他卻使計令對手「中伏」，完全欠缺體育精神，難怪當場甘美治大發雷霆，雙方口角了好一會。有拜仁球迷好氣又好笑：「我好嬲，但這詭計實在很出色！」

萊比錫「奸計」片段