足球熱話｜德超盃驚奇騙局 萊比錫球員一個動作 拜仁後衛中伏
周日（31日）凌晨的德國超級盃，上季德甲冠軍拜仁慕尼黑與德國盃盟主RB萊比錫爭盃。最終拜仁無懸念地以5：3獲勝，賽事卻出現爆笑、又非常欠缺體育精神的一幕。
在萊比錫落後到3：4之時，拜仁的艾方素戴維斯受傷，其隊友將皮球踢出場外，好讓軍醫入場扶他到場外治理。然後，萊比錫的安達施華拾回皮球，隨意地將皮球扔給丹尼爾奧莫，由於對手是因有球員受傷將皮球踢走，按公平競技精神，奧莫正常應該會將皮球踢出界外、或是直接傳給對手門將，將控球權交還。
然後只見奧莫將皮球帶到邊線、踩停皮球，繼而轉身離開。拜仁的盧卡斯靴南迪斯不虞有詐，彎腰拾起皮球、再扔給隊友，打算讓隊友開界外球，未料一直緊盯皮球的旁證此時舉旗，示意盧卡斯靴南迪斯犯手球，他攤開手，一臉茫然，似乎完全不知道發生了什麼事。
重看一次，才發現其實奧莫接過界外球、將皮球帶到邊線時，其實並沒有將皮球帶出界外，而是在界上踩停了皮球；若然皮球出界，旁證正常會舉旗示意界外球，但旁證當時卻做出了一個不常見的動作：他轉身90度、面向皮球，若盧卡斯靴南迪斯有留意的話，便可察覺不尋常之處。
但說到底，奧莫的舉動也是「有心人裝無心人」，而且該情況下應將球權交還，他卻使計令對手「中伏」，完全欠缺體育精神，難怪當場甘美治大發雷霆，雙方口角了好一會。有拜仁球迷好氣又好笑：「我好嬲，但這詭計實在很出色！」
萊比錫「奸計」片段
I’ve just seen one of the smartest (and unsportsmanlike) plays I’ve ever seen. Davies goes down so Leipzig gives it back... only Olmo leaves it on the line. When it’s picked up a handball is called and Leipzig get a dangerous FK while down 1 😂 pic.twitter.com/UrbujHxf4P— It's Called Soccer (@itscalldsoccer) July 30, 2022