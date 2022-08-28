德甲｜門將單場狂救19球成曼聯目標　曾演「無名指救波」技驚四座

德甲榜首的拜仁慕尼黑今周在主場惡鬥慕遜加柏，因慕遜加柏門將恩尼森馬（Yann Sommer）震撼的演出，最終只能賽和1：1，拜仁的連勝也告終。

森馬早前也與曼聯拉上關係，盛傳成為紅魔鬼的收購目標之一。



拜仁慕尼黑在安聯球場主場出擊，卻踢得比預期中艱辛，不僅在上半場43分鐘因烏柏美卡奴犯錯，遭對手前鋒馬古斯杜林先開紀錄，更大考驗是如何才能射穿門將恩尼森馬的十指關。

森馬對拜仁演出超水準。（Getty Images）

來自瑞士的恩尼森馬現年33歲，效力慕遜加柏已是第9年，他今仗更交出歷史性的演出：全場貢獻足足19次撲救，雖然有幾次是對手射門角度太正讓他輕易沒收，但更多的是憑出色反應和技術化解險象，最精彩的必數勇救利萊辛尼的單刀、和面對沙迪奧文尼的二連救，班捷文柏華特、穆斯亞拿、馬菲斯迪歷特的射門也先後被他化解。

直到83分鐘，辛尼才成功擊敗他將皮球送入網窩，追平成1：1，雖然失分，但至少免卻在主場輸波的尷尬。

森馬的19次撲救：

Yann Sommer masterclass for Gladbach vs Bayern Munich 🔥



He made 19 saves in the match which is a Bundesliga record. pic.twitter.com/TfFHatwR48 — Lij (@ElijahKyama) August 27, 2022

雖然最終未能保全清白之身，但森馬絕對能昂首離開安聯球場，他的單場19次撲救不僅刷新德甲紀錄，一系列數據更是精彩：面對拜仁的35次射門（20次中目標）只失一球、11次救到對手在禁區內射門、4次成功解圍、2次打手槌、全場觸球74次之多。

森馬表現極為出色。（Getty Images）

而對手拜仁的球員賽後一系列「抱怨」，無疑是對森馬的最高讚美，後衛甘美治道：「我覺得他對着我們總是『上身』、踢出最好的表現。」而湯馬士梅拿也道：「他一點破綻都沒有。」

甘美治也沒說錯，森馬面對拜仁表現往往特別好，他在2019年12月7日在德甲對拜仁時，面對甘美治的折射球本已失位，竟能以一隻無名指按着皮球，成功阻止皮球滾過白線。慕遜加柏近5次在德甲對拜仁，也獲得2勝2和1負的絕佳成績，並已連續3場不敗，可說是專剋拜仁。

森馬的「無名指救球」：

'The Finger of God' ☝️



And so it shall go down in history 📜 pic.twitter.com/ZaafUSsoGk — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) December 12, 2019

森馬本人則表示：「這場比賽真的十分難踢。我們知道拜仁有多強、我們要面對什麼壓力，而我們的後衛是不可能應付一切的，對於自己的好表現，我很開心。」

諷刺的是，慕遜加柏未來很可能會失去森馬和今仗的入球功臣杜林，多間英媒包括《獨立報》、《鏡報》等都曾報道曼聯收購森馬，紐卡素和法甲的尼斯也跟他拉上關係；杜林則有傳獲國際米蘭青睞，甚至傳出多蒙特和利物浦都有意。森馬談到自己的將來，答得不置可否：「我在慕遜加柏8年了，這裏就像是我的家，但未來幾天，我們會好好討論一下我的將來。」