意甲｜戴巴拿半場梅開二度　羅馬3：0勝升班馬登榜首

意甲第四輪賽事，摩連奴領軍的羅馬有新加盟的阿根廷前鋒保羅戴巴拿（Paulo Dybala）半場梅開二度，主場以3：0擊敗升班馬蒙沙，登上榜首。



羅馬周二晚主場迎戰升班馬蒙沙，18分鐘時羅馬後防大腳解圍後，譚美阿巴謙（Tammy Abraham）在中圈附近頭槌頂後，戴巴拿成功接應並以速度突破對方防線，到禁區內左腳射遠柱得手，攻入加盟後首個聯賽入球；32分鐘時譚美阿巴謙把握對方後防一次失誤後反擊帶入禁區射門，蒙沙門將撲出不遠，戴巴拿從後趕上得手，成功梅開二度，羅馬2：0領先完成上半場。

戴巴拿為羅馬攻入首個聯賽入球後，招牌慶祝動作再現。（Getty Images）

下半場蒙沙多次攻勢未能得手，而羅馬中堅羅渣伊賓尼斯（Roger Ibanez）憑着角球頭槌建功，在61分鐘將領先優勢擴大至3：0，而3：0亦成為最終比數。

羅馬4場比賽後得10分升上榜首，以1分領先第二位的國際米蘭。

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