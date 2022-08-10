轉會情報︱賓福特買入利物浦前目標　阿仙奴清走兩將　迪比去意甲

英超開鑼後，轉市消息更多更密，賓福特今夏失去丹麥中場基斯甸艾歷臣，他們購入艾歷臣的國家隊師弟丹斯加特（Mikkel Damsgaard）。阿仙奴繼托拉拿之後，再清走多一個球員。

另一邊廂，備受注目的巴塞隆拿，銳意清走陣中高薪球星，迪比的去向似乎已有眉目。



丹斯加特在2020歐國盃光芒四射，四強對英格蘭一記精彩入球為丹麥先開紀錄。（Getty Images）

丹斯加特（Mikkel Damsgaard）在2020歐國盃光芒四射，他的死球百步穿楊，四強對英格蘭一仗，他的罰球收死比克福特，為丹麥先開紀錄，被評為當屆賽事其中一個最精彩入球。當時坊間曾盛傳利物浦有意收購，消息傳足整個夏天，最終並未成事。

同一個夏天，基斯甸艾歷臣因心臟病發倒下來，做完手術，康復過來後，今年初以短合約形式加盟賓福特半季，成功幫助這支小球會護級。他在比賽中盡顯級數，今夏加盟曼聯。賓福特失去艾歷臣，終以1500萬歐元從意甲球會森多利亞買入他的國家隊師弟丹斯加特。

「轉會達人」、意大利記者羅曼奴稱，交易已落實，體測亦已完成，丹斯加特簽約至2027年，只待賓福特公布。

柏保路馬利即將再次離開阿仙奴。（Getty Images）

阿仙奴領隊阿迪達很清楚自己想要哪些球員，不在計劃之中的盧卡斯托拉拿（Lucas Torreira）早前已轉投土耳其班霸加拉塔沙雷，另一個他想清走的柏保路馬利（Pablo Marí）亦已有着落，即將加盟意甲今季升班馬蒙沙。

兩間球會已達成「先借後買」協議，若蒙沙今季能成功留在意甲，便須履行收購條款。

巴塞希望清走陣中多員高薪球員。（Getty Images）

今夏已購入5員新兵（連同馬高斯阿朗素為6人）的巴塞隆拿，銳意清走陣中高薪球員，除了被欠薪的法蘭基迪莊，還有荷蘭前鋒迪比。多間球會曾與迪比扯上關係，羅曼奴消息指，意甲球會祖雲達斯正處於收購領導位置，而且：「熱刺無興趣，土耳其球會無機會」。他說祖記想盡快簽入迪比，開出一紙兩年合約。

至於迪比方面，他要收到滿意的新球會合約提案，才會接受跟巴塞終止合約。