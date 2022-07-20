足球轉會｜拜仁簽迪歷特打造豪華防線　祖記即買意甲最佳後衛頂替

拜仁慕尼黑宣布，從祖雲達斯收購荷蘭中堅馬菲斯迪歷特，簽約5年。祖雲達斯也發聲明，感謝迪歷特過去3年的貢獻，並指他為球會帶來高達7700萬歐元的轉會費收益。



祖記披露了詳細的轉會費金額，基本費用為6700萬歐元，另有1000萬歐元基於表現的浮動條款。迪歷特會是拜仁史上第二高轉會費的新兵，僅次在2019年以8000萬歐元從馬德里體育會加盟的盧卡斯靴南迪斯。若再加上在2021年以4250萬歐元來投的烏柏美卡奴，這條拜仁後防線真的是價值不菲。

22歲的迪歷特將會穿上拜仁的4號球衣，他說：「我很高興可以成為這間偉大球會的一員。拜仁是德國最成功的球會，也是歐洲及全球其中一間最成功的球會。由一開始，感受到管理層及教練對我真誠的欣賞，說服我來投。最重要的是，拜仁是一間目標遠大的球會，我很開心可以成為拜仁故事的一部分。」

迪歷特表示，他加盟之前徵詢過前拜仁主帥、現任荷蘭教頭雲高爾的意見，他說：「在今夏最初，我跟雲高爾談論過我的前途，他對拜仁有讚無彈，高度讚揚這間球會的足球哲學。他還跟我說：『如果你去拜仁，你會愛上那裏。』」

祖雲達斯即將簽入比美亞

失去迪歷特的祖雲達斯，很快找到他的代替者，馬上從拖連奴收購比美亞（Gleison Bremer）。祖雲達斯在官方Twitter發布比美亞抵達都靈的照片，相信即將完成轉會。

巴西中堅比美亞周二晚抵達都靈，準備周三接受體測。（Twitter）

25歲的比美亞是上季意甲的最佳後衛，據足球記者羅曼奴透露，祖記向拖連奴支付4100萬歐元基本轉會費，另加浮動款條。比美亞將會周三早上接受體測，他將會與祖記簽約5年。