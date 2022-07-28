意甲｜普巴隨時因傷緣盡世界盃 祖雲達斯矛頭直指舊東家
撰文：趙子晉
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法國球星保羅普巴回歸祖雲達斯，豈料未開季，先請假，因為半月板傷患無緣開季。意媒透露普巴即將開刀，這名法國國腳隨時因傷錯過卡塔爾世界盃，更將矛頭直指曼聯。
保羅普巴（Paul Pogba）今夏以自由身重投祖雲達斯懷抱，僅在美國上演的熱身賽披甲半場，其後發現右膝外側半月板有傷。意大利傳媒指這名法國球星即將接受手術，如無意外必定錯過開季。
治理半月板傷患，意大利《米蘭體育報》指有兩個方法，一是切除，術後需要40至60日休養；另一是縫合，但可能花4至5個月時間康復。兩種方法的休息時間大有分別，前者無疑可以較快復出，但通常適用於年紀較輕的球員身上；若普巴選擇後者的話，甚有可能因傷錯過卡塔爾世界盃，所以普巴需要與法國國家隊的軍醫商量。
普巴未開季，先請病假，意媒指祖雲達斯將矛頭直指向普巴的舊東家。普巴在曼聯的最後階段，因右腳持續有傷未有上陣，意媒紛紛指正是因為半月板的問題，導致他的右腳傷患遲遲未斷尾，令這名法國中場一直在休養，若果曼聯方面及早發現問題，普巴盡早完成手術的話，便不會落入如斯田地。
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