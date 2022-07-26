意甲｜普巴回歸祖雲達斯首披甲即受傷　半月板受創料無緣開季

世界盃得主保羅普巴，如願回家，重投意甲祖雲達斯，日前再披「斑馬軍」球衣在友賽上陣。

普巴有對「玻璃腳」，眾所周知，亦隨主人回家。他在友賽上陣半場，弄來新傷患，須開刀治理。未開季，先請病假兩個月。



祖雲達斯正在美國備戰開季，上周六（23日）在賭城拉斯維加斯，約戰墨超瓜達拉哈拉，輕勝2:0。普巴在該仗身披10號球衣，正選上陣，完成上半場後被調走。主帥艾歷尼大讚普巴早段帶來威脅，卻指他太搏命，「佢唔後生，唔應該做到咁」，果然有手尾。

普巴在熱身賽再次披上祖雲達斯球衣，可惜玻璃腳又發作。（Getty Images）

祖雲達斯官方聲明指普巴接受放射性檢查，驗出右膝外側半月板損傷，球會將安排骨科專家進一步檢查。球隊明天將在達拉斯與巴塞隆拿上演熱身賽，普巴已肯定不會隨行。意大利報章《米蘭體育報》（La Gazzetta dello Sport）更稱，普巴有可能要接受手術治理傷勢，休息兩個月。未開季，先放病假。

載譽歸來，可能先休息兩月。（Getty Images）

翻查傷患記錄，29歲的普巴足踝及大腿筋經常受傷，今回或是新傷。普巴上季在曼聯，總共缺席約半季賽事，完季後拒絕續約，回復自由身。他不久宣布重投祖雲達斯的懷抱，傳聞自願減薪一半回歸，簽約4年。