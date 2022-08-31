楊德強：啟德體育園可提升香港形象　七欖料不受500人上限影響

啟德體育園預計2024年全面落成，體育專員楊德強出席活動後表示，相信屆時香港可舉辦更多高水平體育比賽，提升本港形象。

近日政府收緊大型體育比賽活動人數，楊德強表示11月舉辦的香港國際七人欖球賽在性質上跟維港泳等比賽有別，料不會受到影響。



佔地28公頃的啟德體育園位於港鐵啟德站跟宋皇臺站之間，步程約5至7分鐘。體育園主要分三大區域：主場館、室內體育館跟公眾運動場；前兩者預計延期至2024年完工，公眾運動場則有望2023年底率先落成。

可容納50000人的主場館，以「東方之珠」為設計理念——外牆可產生不同光影變化；球場上蓋可因應天氣開合，草坪也可更換或移走，舉辦體育比賽外，也可進行演唱會等各種文娛活動。主場館南面設置活動平台，觀眾可透過玻璃幕牆欣賞維多利亞港景色。

啟德體育園區模型。（袁志浩攝）

至於4層的室內體育館共有10000個座位，其中8成可伸縮或移動，並設有副場館，適合舉辦羽毛球、籃球、體操、網球及乒乓球等比賽。而設5000個座位公眾體育場也可用作學校運動會、田徑、足球跟欖球比賽，平日會開放予公眾使用。

另外，園區內還有運動健康中心、40條球道的保齡球館、攀石場及沙灘排球場等設施；更建造了一條有蓋的啟德體育大道貫通園區南北，兩旁設各種餐飲與零售店舖。

行政會議召集人葉劉淑儀、體育專員楊德強等人參觀啟德體育園模型。（袁志浩攝）

啟德體育園今日起至周六（9月3日）將參與在會展舉行的「設計25載」展覽，首次向公眾展示園區1：400模型。文化體育及旅遊局局長楊潤雄、行政會議召集人葉劉淑儀、體育專員楊德強等，今日於展覽開幕後都有到場參觀。

楊德強指香港現時缺乏大型體育比賽場地，部份合規格設施也逐漸老化，因此預計啟德體育園落成後，可舉辦更多大型體育活動，提升香港形象，「多就一定多，但不肯定會增加多少百分比。」

他透露2025年全運會，有望成為啟德體育園落成後首個大型體育活動，而籌備工作不會受主場館延期峻工而影響。「之後或會舉行網球及羽毛球比賽，現時這兩個項目的比賽場地座位較少，或已殘舊，體育園場館更高級，相信能吸引更高水平球手參賽，令比賽規模更大。」他又稱，體育園可推動普及化、精英化、盛事化、專業化跟產業化。

體育專員楊德強相信體育園落成後能提升香港形象。（袁志浩攝）

香港國際七人欖球賽有望於今年11月復辦，楊德強透露，屆時海外選手抵港後雖按「3+4」模式檢疫，但他們會進入隔離泡泡，只要檢測呈陰性，相信能透過點對點接送來回酒店跟球場，於首3天檢疫期間訓練。

政府近日限制體育活動人數不能超出500人，令「天水圍10K」取消、維港泳也考慮停辦。楊德強認為政策對七欖沒有影響，「現時將大型體育賽事分兩類，視乎參加者多或少。維港泳有公眾參與、人數多，七欖參加的只有運動員，兩者性質不同。」

另外，對於國際龍舟錦標賽香港站或因香港需要海外選手隔離而取消 ，主辦機構建議由泰國接辦，楊德強僅回應稱，香港龍舟總會暫未就舉辦活動提出新建議。