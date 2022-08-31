張家朗首奪星中之星　展開大學生涯：緊張過打劍｜傑出運動員2021

張家朗周三（31日）獲得香港傑出男運動員獎項，並首次當選眾獎之最的男子「星中之星」，他在台上發言鼓勵港人「不要輕易放棄」。勇奪兩獎後，正在放假的「劍神」透露明日便開學，準備投入大學生活。



張家朗以一身Ｄior黑色西裝亮相傑出運動員頒獎禮，最終大熱成為5名傑出男運動員之一，並成為男子「星中之星」，平日不太多話的他在台上簡短致謝，表示感謝市民支持。他亦提到在奧運前曾經歷低潮，「家人及教練不離不棄才成就我，想借機會多謝他們。」

張家朗大熱奪得男子星中之星。（李澤彤攝）

張家朗：希望大家不輕易放棄

在東京奧運勇奪男子花劍個人賽金牌的他，掀起香港劍擊甚至體育熱潮，大熱當選今屆男子「星中之星」（傑出男運動員最高票數）。首次奪得此大獎的他，在台上不忘藉經歷激勵港人，「很開心第一次奪得星中之星，希望大家不輕易放棄，世錦賽、奧運也看到我反敗為勝，未到最後一刻也不要認為自己會輸，要堅持到底，這是我做運動員常放在心的一句話。多謝市民支持。」

2021年可說是張家朗的豐收之年，他回想過去一年，說道：「星中之星是一個肯定，這個獎是奧運之後那麼多比賽後一個總結，好似一張學校成績表般，未來會繼續努力。」他指不會因為獎項而覺得滿足，「保持以往一樣放鬆，去打好每一劍。」

張家朗過去一年可謂「大豐收」。（李澤彤攝）

由落後6劍到反勝，被傳媒封以「Comeback King」的張家朗，心態和境界之高無庸置疑，反倒是明天大學開學，讓「劍神」笑言有點緊張。

張家朗早前獲香港浸會大學透過「優才運動員入學計劃」取錄，入讀浸大體育運動及健康學系的體育及康樂管理課程。他坦言因開始計劃將來，與家人商討後，便以不影響打劍前提下，重返校園讀書。

今屆傑出運動員選舉選出「十傑」，惟獲獎的石偉雄及劉慕裳都因比賽而不在香港。（李澤彤攝）

張家朗為開學緊張：去到新環境不知怎麼樣

明天正式展開大學生活，家朗笑言對開學有點緊張，「比賽反而會好一點，好耐都冇上過堂，去到新環境不知怎麼樣。」記者笑說可會引起哄動，他表示其實可以與導師一對一視像上課，「但這樣又會沒有大學生活，學校說如果情況讓我不舒服，就再調整。」他笑指沒有特別期待過有怎樣的大學生活：「可能有點奇怪，你知運動員成日都郁來郁去，要坐定定上堂，我想都是一個幾大的挑戰。」

此外，奪得傑出女運動員的重劍代表江旻憓（Vivian），透露腳傷已痊癒，笑稱「幫自己針灸是受傷後的新本領」。正修讀中文大學法律博士學位的Vivian，下星期也即將開學，她笑言期待實習工作。她將在11月初出戰世界盃愛沙尼亞站，為明年奧運積分周期作準備。