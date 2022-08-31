傑出運動員2021｜李慧詩強調自己未退役　得獎感言為體院員工發聲

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日（31日）於香港會議及展覽中心舉行，分別頒發男，女子「星中之星」最佳運動團隊、組合以及10位傑出運動員（十傑）。

獲選為「十傑」之一的「牛下女車神」李慧詩領獎時，在台上除了強調自己未考慮退役，更為體育學院後勤人員發聲。



「牛下女車神」李慧詩成為今屆女子傑出運動員之一，她上台發表得獎感言時表示：「今年很多比賽取消，之前通常被人恭喜，今年很多人問我何時退役。想借機會說，暫時我未打算退役。」

李慧詩第9次奪得傑出運動員。（李澤彤攝）

李慧詩：暫不打算退役

李慧詩接受訪問時補充，自己受夠了這條問題：「好嘈，成日都有很多人問我什麼時候退，每天都回應3次，我仍好享受（踩）單車，沒有想過劃一條（死）線。」更笑住祈求大家不要再問，表示自己真的很累。

李慧詩也透露自己接下來的目標：「會繼續以亞運為目標，但爭不爭取（巴黎）奧運（資格）⋯⋯就看我心情。」她坦言不是想不想去的問題，而是直至明年都未必會只專注在單車上：「如果我要去奧運，明年就要搶分，但我想留時間在家人和自己喜歡的事上。」其中包括修畢浸會大學的創意及專業寫作學士學位。

今屆傑出運動員選舉，由過去選出8名運動員（八傑），增至今屆男、女各5人，一共「十傑」。（李澤彤攝）

李慧詩望體院有實際行動留住人才

除了談及自己，李慧詩不忘提起體院職員如物理治療師、科研人員等，她在台上表示期望體院留住體育人才，「政府資助了（體院）很多，但很多時候軟件不受重視，有多物理治療師及科研部同事離開，因為體院資助沒外界人工高，想幫他們爭取一下。」

事後，李慧詩笑言事前有擔心過：「我會怕（林）大輝主席不開心，不過想替幫過我們的一班員工說兩句，會更有意義，但意義在於有沒有人實行，如果說完大家當story（Instagram限時動態）看完，24小時過了就沒有。」