香港體壇奧斯卡｜傑出運動員選舉今揭曉　張家朗何詩蓓亮相頒獎禮

「2021年度香港傑出運動員選舉」頒獎典禮，將於今晚（31日）假香港會議展覽中心舉行。適逢東京奧運年，候選名單上「粒粒皆星」，本年度將合共頒發四大項目共16個獎項，包括最高榮譽「星中之星香港傑出男／女運動員」大獎。



被譽為香港體壇「奧斯卡」的頒獎典禮是體壇年度盛事，惟過去兩屆因疫情而作網上直播及縮減規模。今屆在一度延期後重返「會展」，雖未如以往以晚宴方式舉行，改為單純頒獎禮，惟仍保留盛會焦點之一的「紅地毯」環節。

2018年度傑出運動員選舉的場面盛大，圖為「跳高女神」楊文蔚。（資料圖片）

香港體壇在2021年大豐收，港將在東京奧運取得佳績，本年度的「體壇奧斯卡」競爭也是史無前例的激烈。

傑運改制 8傑變10傑

今屆「傑運」選舉改制，把傑出運動員獎項分為香港傑出男運動員及女運動員，並各設5個名額，當中得票最高的男／女運動員將榮膺星中之星香港傑出男／女運動員大獎；意味今年將由過往男女運動員混合的「8傑」，增至「10傑」。

「四眼Cue后」吳安儀是現役運動員中，奪得最多次「傑出運動員」。（資料圖片）

「傑運」由1986年開始第一屆，最初只有6個傑出運動員得獎名額，2004年開始增至8名，直到今屆的5男5女共10名。

當中誰得「8傑」次數最多？（前5）

14次 李麗珊（滑浪風帆）

13次 黃金寶（單車）

9次 吳安儀（桌球）／齊寶華（乒乓）

8次 李慧詩（單車）／蘇樺偉（田徑）／陳丹蕾（乒乓）

7次 胡兆康（保齡球）／余翠怡（輪椅劍擊）／王晨（羽毛球）



李慧詩已8奪傑出運動員獎項。（資料圖片）

有幾多獎項？

今屆的選舉項目從上屆（2019年）的6個減少至4個，分別是香港傑出男／女運動員、男／女運動員星中之星、香港最佳運動隊伍及香港最佳運動組合；被取消的選舉項目為香港傑出青少年運動員、香港最具潛質運動員及香港最具特出表現獎。

2021年度傑出運動員選舉獎項：

男／女子星中之星（各1名，每名獎金80000港元）

香港傑出男／女運動員（男／女各5名，每名獎金60000港元）

香港最佳運動隊伍（1隊，每隊獎金75000港元）

香港最佳運動組合（3組，每組獎金55000港元）



張家朗是男運動員「星中之星」大熱。（資料圖片／李澤彤攝）

重溫疫情前盛大典禮：（按圖放大）

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最高榮譽「星中之星」

東京奧運金牌「劍神」張家朗在「香港傑出男運動員」一支獨秀，領放羽毛球「一哥」伍家朗及「跳馬王子」石偉雄。「香港傑出女運動員」方面，奧運雙銀得主何詩蓓同樣大熱領放，「牛下女車神」李慧詩及重劍「一姐」江旻憓緊隨其後。

「星中之星」大獎近8屆均為吳安儀及李慧詩（Sarah）之爭，其中Sarah共奪得6次為歷屆之最，安儀則兩次當選。今屆二人遇到對手，在東京奧運掀起體育熱潮的張家朗與何詩蓓，是「星中之星」大熱門。

東京奧運混雙銅牌鄧俊文／謝影雪已連續兩屆奪得香港最佳運動組合。（資料圖片）

香港最佳運動組合／隊伍

今屆最佳運動組合，是港羽毛球首席混雙組合謝影雪／鄧俊文，二人在2018及2019年蟬聯此獎項，今年可望3連霸。至於最佳運動隊伍，可說是香港七人欖球隊的囊中物，由2005年至2019年，七欖隊已10次奪得此獎項，當中只曾在2009年被東亞運足球代表隊，以及2015年被香港足球代表隊壟斷連霸。