何詩蓓首奪星中之星：不想人生只圍繞游水｜傑出運動員2021

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日(31日)於香港會議及展覽中心舉行,東京奧運兩銀得主何詩蓓大熱當選「星中之星香港傑出女運動員」,是她首度獲得此獎。

何詩蓓認為是疫情幫了自己一把,希望大家樂於接受新嘗試,以「balance」(平衡)的方式去令自己變得更強。



在同一屆奧運歷史性為香港連奪兩面銀牌,整個城市都為何詩蓓而歡呼,她站在頒獎台上卻很淡定。這日她首度當選「星中之星香港傑出女運動員」,捧着兩個獎座受訪,終感受到其重量,「過去很多年(8年)的星中之星都是女運動員贏得,今年獎項分開男、女,能拿女星中之星就要特別努力。」

何詩蓓(左)與張家朗(右)分別獲選為女子及男子「星中之星」。(李澤彤攝)

能觸動何詩蓓情緒的其實不是任何獎項,而是所有香港市民。「奧運後收到大家看我比賽的短片,我沒想過運動能這麼凝聚到人、令人團結;也從來沒想過自己有這麼大影響力。我會繼續用成績作榜樣,營造更多凝聚大家的時刻,給香港人更多啟發,帶來光榮。」

何詩蓓認為得獎只是一個「中途站」,不會因成績而自滿,反而更應向前看、繼續努力。她同樣希望大家不只看見她,還有其背後團隊的付出,「沒有他們,我不會有今天的成就。我是個很有要求的人,所以一直給他們壓力去做好本份,所以想用獎項向他們說聲多謝,this one is for you(這個獎獻給你們)。」

何詩蓓首度獲選為星中之星。(李澤彤攝)

何詩蓓:人生要有balance

除了首度拿下星中之星,何詩蓓今年還有多項新嘗試,例如拍攝廣告,最近在紅隧口就能看到她的「身影」。「我看了一次,好大個自己!」她透露自己的成功法則,就是不要只專注工作,「人生要有balance(平衡)……不想整個人生只圍繞游水,它只是很重要的部份,得閒要做其他事,balance才做到好運動員。」

何詩蓓作多方面嘗試,「人生應該要balance。」(袁志浩攝)

2020年傑運因疫情取消,今次是復辦後首屆,在疫情下獲獎更難能可貴。回望這兩年,Siobhan認為疫情反而幫了她一把,「沒有疫情,我只會維持原本的訓練模式,但不能在泳池游,我才想到做一些陸地訓練,有些練習現在仍在用。疫情給了我一個新角度,在訓練上創新跟突破。」

經歷過難捱的時刻,她才發現自己原來很捱得,「以前受傷成日喊,會覺得自己很軟弱、很迷茫;現在受傷反而旁人很緊張,我就安慰他們,比數年前更strong。」她希望香港也變strong,能再主場舉辦游泳世界盃分站賽,「這是一件盛事,當時年輕的隊友都很開心;外國的泳手朋友也很想來,希望大家能想到一個辦法,能在安全環境下舉辦比賽。」