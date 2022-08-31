何詩蓓首奪星中之星：不想人生只圍繞游水｜傑出運動員2021

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日（31日）於香港會議及展覽中心舉行，東京奧運兩銀得主何詩蓓大熱當選「星中之星香港傑出女運動員」，是她首度獲得此獎。

何詩蓓認為是疫情幫了自己一把，希望大家樂於接受新嘗試，以「balance」（平衡）的方式去令自己變得更強。



在同一屆奧運歷史性為香港連奪兩面銀牌，整個城市都為何詩蓓而歡呼，她站在頒獎台上卻很淡定。這日她首度當選「星中之星香港傑出女運動員」，捧着兩個獎座受訪，終感受到其重量，「過去很多年（8年）的星中之星都是女運動員贏得，今年獎項分開男、女，能拿女星中之星就要特別努力。」

何詩蓓（左）與張家朗（右）分別獲選為女子及男子「星中之星」。（李澤彤攝）

能觸動何詩蓓情緒的其實不是任何獎項，而是所有香港市民。「奧運後收到大家看我比賽的短片，我沒想過運動能這麼凝聚到人、令人團結；也從來沒想過自己有這麼大影響力。我會繼續用成績作榜樣，營造更多凝聚大家的時刻，給香港人更多啟發，帶來光榮。」

何詩蓓認為得獎只是一個「中途站」，不會因成績而自滿，反而更應向前看、繼續努力。她同樣希望大家不只看見她，還有其背後團隊的付出，「沒有他們，我不會有今天的成就。我是個很有要求的人，所以一直給他們壓力去做好本份，所以想用獎項向他們說聲多謝，this one is for you（這個獎獻給你們）。」

何詩蓓首度獲選為星中之星。（李澤彤攝）

何詩蓓：人生要有balance

除了首度拿下星中之星，何詩蓓今年還有多項新嘗試，例如拍攝廣告，最近在紅隧口就能看到她的「身影」。「我看了一次，好大個自己！」她透露自己的成功法則，就是不要只專注工作，「人生要有balance（平衡）……不想整個人生只圍繞游水，它只是很重要的部份，得閒要做其他事，balance才做到好運動員。」

何詩蓓作多方面嘗試，「人生應該要balance。」（袁志浩攝）

2020年傑運因疫情取消，今次是復辦後首屆，在疫情下獲獎更難能可貴。回望這兩年，Siobhan認為疫情反而幫了她一把，「沒有疫情，我只會維持原本的訓練模式，但不能在泳池游，我才想到做一些陸地訓練，有些練習現在仍在用。疫情給了我一個新角度，在訓練上創新跟突破。」

經歷過難捱的時刻，她才發現自己原來很捱得，「以前受傷成日喊，會覺得自己很軟弱、很迷茫；現在受傷反而旁人很緊張，我就安慰他們，比數年前更strong。」她希望香港也變strong，能再主場舉辦游泳世界盃分站賽，「這是一件盛事，當時年輕的隊友都很開心；外國的泳手朋友也很想來，希望大家能想到一個辦法，能在安全環境下舉辦比賽。」