張家朗何詩蓓奪星中之星　李慧詩連續九屆獲獎｜附傑運得獎全名單

「2021年度香港傑出運動員選舉頒獎禮」今日(31日)於香港會議及展覽中心舉行,本文持續更新得獎名單及頒獎禮現場盛況。



得獎名單(持續更新)

1. 最佳運動組合:羽毛球混雙(鄧俊文/謝影雪)、殘疾人士硬地滾球BC4雙打隊伍、乒乓球女子隊(杜凱琹、李皓晴、蘇慧音)

2. 最佳運動隊伍:七人欖球隊

3. 女子傑出運動員:江旻憓(劍擊)、劉慕裳(空手道)、杜凱琹(乒乓球)、李慧詩(單車)、何詩蓓(游泳)4. 男子傑出運動員:朱文佳(傷殘羽毛球)、劉知名(空手道)、黃鎮廷(乒乓球)、石偉雄(體操)、張家朗(劍擊)5. 男子星中之星:張家朗(劍擊)

6. 女子星中之星:何詩蓓(游泳)



【19:22】張家朗奪得「星中之星香港傑出男運動員」大獎,他表示:「很開心第一次拿星中之星,希望大家不輕易放棄,奧運、世錦賽我也反敗為勝,未到最後一刻也不要認為自己輸,要堅持到底,這是我做運動員放在心的一句話,多謝市民支持。」

【19:21】何詩蓓奪得「星中之星香港傑出女運動員」大獎,她稱:「其實拿星中之星不容易,香港有很長歷史,有很多出色的女運動員,拿獎是個光榮。我知我非常幸運及幸福,幸運是每天能去泳池做我最鍾意的事,幸福是背後有很多支持我的人。我不是個emotional的人,奧運奪得獎牌後最感動不是在頒獎台上,而是收到恭賀,或大家看我比賽的短片。我從來沒想過運動能這麼凝聚到人,令人團結。我從來沒想過自己有這麼大影響力,我會繼續用成績做榜樣,營造更多凝聚大家的時刻,給香港人更多啟發,帶來光榮。」

張家朗。(李澤彤攝)

何詩蓓。(李澤彤攝)

【19:09】最後一位「香港傑出男運動員」是劍擊代表張家朗。他表示:「好開心,很多謝市民支持,獎項是肯定。奧運前我經歷低潮,家人及教練不離不棄才成就我,想借機會多謝他們。」

【19:08】最後一位「香港傑出女運動員」是游泳代表何詩蓓。她指雖明白這是個人獎項,但想借機會表揚背後團隊:「沒他們沒我今天的成就,家人、隊友、教練、物理治療師、按摩師及營養師,他們都幫過我、付出很大,我是個很有要求的人,一直給他們壓力去做好本份,所以想用獎項向他們說聲多謝,this one is for you。」

【19:05】第四位「香港傑出男運動員」是體操代表石偉雄。在波蘭集訓準備10月世錦賽的他未能出席頒獎禮,「想多謝大家支持,得到這個獎是對上年努力的肯定,希望未來能做多點突破。」

李慧詩第9次奪得傑出運動員。(李澤彤攝)

【19:03】單車代表李慧詩連續第9屆獲獎,成為「香港傑出女運動員」。她表示:「今年很多比賽取消,之前通常被人恭喜,今年很多人問我何時退役。想借機會說,暫時我未打算退役。」

她又指,同時看到很多體院職員離開,「政府資助了很多,但很多時候軟件不受重視,有多物理治療師及科學部同事離開,因為體院資助沒外界人工高,想幫他們爭取一下。因為有最佳運動員,最佳教練,卻沒最佳員工獎,他們去完奧運也沒得加人工,人才很重要。」

【18:56】今屆第三位「香港傑出男運動員」是乒乓球代表黃鎮廷,他表示:「好開心再次當選,多謝政府及體院在疫情下提供安全訓練環境,盡量滿足我們需求。東京奧運成績有目共睹,多謝林大輝主席爭取資源,為運動員提供未來發展道路及退役後保障,吸引更多人行運動員這條路。女隊奧運獎牌證明乒總培訓工作愈來愈好,我會繼續努力,希望下次能站在奧運頒獎台上。」

杜凱琹首奪女子傑出運動員。(李澤彤攝)

黃鎮廷奪男子傑出運動員。(李澤彤攝)

【18:52】乒乓球代表杜凱琹成為今屆第三位「香港傑出女運動員」,是她首次得獎。她稱:「好開心,沒想過得獎,特別多謝團隊——乒總、體院、教練及隊友,沒有他們,我沒有今天。特別多謝家人,其中一位是教練張瑞。奧運後更多青少年喜歡運動,希望我爭取更多好成績,令更多年輕人享受運動的樂趣。」

【18:49】空手道代表劉知名,緊接在妹妹劉慕裳之後獲得「香港傑出男運動員」獎項。他發表感受時一度哽咽:「沒想過跟妹妹一起拿獎,剛才還想傳妹妹得獎的影片給媽媽。多謝家人支持,早前斷十字韌帶,訓練不簡單,全運會奪第三是證明,今次得獎是錦上添花。」

空手道的劉知名首奪男子傑出運動員。(李澤彤攝)

【18:46】「香港傑出女運動員」第二位得獎者為空手道代表劉慕裳,惟她不在港未克出席頒獎禮。她透過影片表示:「奧運後感受到香港市民對運動員支持愈來愈大,希望大家『唔好停』,並指會在3日後的比賽中盡力發揮到最好,為港爭光。」

【18:43】「香港傑出男運動員」首位得獎者是殘疾人士羽毛球代表朱文佳。首度獲獎的他表示:「獎項是對運動員一個肯定,希望每位運動員不用借獎項肯定自己,而是相信場上努力,付出永遠有回報,為自己帶來無憾人生。」

江旻憓奪得女子傑出運動員。(李澤彤攝)

【18:40】「香港傑出女運動員」首位得獎者為劍擊代表江旻憓,她連續3屆獲獎。她表示自己「冇準備」得獎感受,但多謝大家對香港運動員的支持:「想鼓勵大家付出和努力,多謝團隊,我會繼續努力為港爭光。」

最佳運動組合,鄧俊文/謝影雪因在日本比賽,未能出席頒獎禮。(李澤彤攝)

【18:30】大會頒發「香港最佳運動隊伍」獎項,得獎者為香港男子七人欖球代表隊,球隊可獲75000元獎金。

【18:28】大會頒發「香港最佳運動組合」獎項,得獎者為香港羽毛球混雙代表隊——鄧俊文/謝影雪、殘疾人士硬地滾球BC4雙打隊伍、香港女子乒乓球代表隊——杜凱琹、李皓晴、蘇慧音。

【18:15】頒獎禮正式開始。主禮嘉賓政務司司長陳國基致辭,感謝香港運動員努力,以堅毅不屈為香港帶來正能量。他表示,文旅體局將加強整體統籌協作,讓協同效應更大,並積極推動普及化、精英化及盛事化。他期望啟德體育園落成後,香港運動員能在2025年全運乘主場之利爭取佳績,加上現場市民打氣、親身感受大賽氣氛,可提升香港體育及文化風氣 。

【17:00】運動員陸續到場,包括張家朗、何詩蓓、李慧詩等人,眾將盛裝出席,張家朗穿上Dior的西裝,何詩蓓則穿上Chanel的黑色吊帶連身裙,大露背十分搶鏡。

何詩蓓以一襲黑色連身裙出席。(李澤彤攝)

何詩蓓以一襲黑色連身裙出席,大露背明艷照人。(李澤彤攝)

張家朗身穿黑色Dior西裝出席,張小倫則以淺色為主調。(李澤彤攝)

李慧詩穿上白色連身裙。(李澤彤攝)

有「體壇奧斯卡」的傑運是本地體壇最大型的頒獎禮,典禮原定今年2月22日舉行,惟因疫情再度爆發而延期至今。

今屆選舉首度將「香港傑出運動員」分拆為「香港傑出男運動員」及「香港傑出女運動員」,各設最多5個名額,當中得票最高的男/女運動員,將榮膺「星中之星」大獎。大會同時會揭曉「香港最佳運動隊伍」及「香港最佳運動組合」獎項。