空手道K1超聯｜劉慕裳不敵世界第二摘銀 連續11項國際賽奪牌
撰文：葉詩敏
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香港空手道女將劉慕裳（Grace）周日（4日）出戰世界一級空手道超級聯賽（K1）巴庫站金牌戰，雖不敵日本好手大野暉，摘下女子個人形銀牌，仍連續11項國際賽奪牌，展現東京奧運銅牌實力。
劉慕裳在7月首戰世界運動會即獲銅牌，周五乘勇出戰空手道K1超聯巴庫站，連贏5仗殺入今日的女子個人形金牌戰，挑戰世界第二的日本好手大野暉，亦是她繼5月摩洛哥站後再闖決賽，鎖定連續第11面國際賽獎牌。
劉慕裳在今仗打出套拳雲手（Unshu），惟以25.34分不敵以「八步連」應戰、奪得26.54分的大野暉，飲恨奪銀。
雖然Grace未能打破4年K1超聯錦標荒，這亦是她自7月世運會後再添獎牌，連續11項國際賽踏上頒獎台。
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