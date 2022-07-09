空手道｜劉慕裳滿意世運會奪銅　賽前新病舊患同時出現心焦躁

空手道港隊代表劉慕裳再次為港爭光，在美國舉行的世界運動會個人形賽事奪得銅牌，為港隊空手道在世運會零的突破。

每塊獎牌背後都有笑有淚，劉慕裳滿意成績，尤其賽前準備充滿阻滯，新病舊患纏擾下，依然有收穫。



劉慕裳賽後在社交媒體上載「戰利品」照片，手執銅牌笑得開懷。她指今屆世運有別過去的比賽，沒有雙銅牌，故此全個比賽更講究策略。

劉慕裳稱賽前多阻滯，奪得銅牌亦滿意。（Instagram）

策略要在賽前部署，但臨場發揮未必可以完全掌握。劉慕裳稱賽前準備相當不順，「病咗成個星期，身體3處舊患又出返嚟」，身體未在十足狀態，心情焦躁。她想盡快康復，愈想愈著急，如此狀態來到賽事日，還要由早到黃昏經歷三遍「熱身，比賽，放緩」，相當辛苦，「今日嘅身體狀况，我已經盡咗力，好滿意自己嘅成績」。

第4位. 劉慕裳

一年之間，奧運、世界賽、世運會的獎牌，一個個到手。劉慕裳表示將在賽後回港，但月底便會返回美國，準備9月的超聯賽事。