曼聯對阿仙奴球評｜痛改上季頑疾眼前一亮　雙核連線破高位防守

曼聯在英超取得4連勝，主場以3：1擊敗阿仙奴，以12分排第5位。拉舒福特梅開二度，固然搶鏡；般奴費南迪斯及基斯甸艾歷臣兩大中場核心，跑得又傳得，十分亮眼；但最令人感到這支曼聯與上季截然不同的，是防守的紀律性。



安東尼處子登場，為曼聯先開紀錄。（Getty Images）

轉會費達1億歐元的新兵安東尼首次為曼聯披甲，在右翼正選登場，見到他球感非常好，有次上腳以一敵二，後腳回傳予無人看管的達洛治傳中；有次原地插花兩下，似是太多了，對方不為所動，無奈回傳，有幾分當年C朗初初加盟曼聯時過於花巧的影子；當然還有他第一時間接應拉舒福特熨傳開紀錄，令後備的C朗拿度也為他起立鼓掌。

C朗為安東尼入球鼓掌。（Twitter）

這是安東尼令人印象深刻的3個進攻畫面，但比起進攻，他防守上的積極性更值得一讚。儘管身價高，又是喜歡上腳進攻的巴西球員，但安東尼在防守上真的不惜氣力。

馬拉西亞面對沙卡都幾吃力。（Getty Images）

兩翼回防做得足

曼聯「搶開場」，頭10分鐘圍攻阿仙奴，但自從阿仙奴的加比爾馬天尼利「食詐糊」後，形勢逆轉，阿仙奴主攻而曼聯主守。面對阿仙奴的進攻時，安東尼往往墮得很後，有時會跟達洛治合力防守馬天尼利。就算阿仙奴左閘辛真高壓上前助攻，曼聯也不會有防守人數上的劣勢。

辛真高後上，安東尼亦跟住他回防。望望另一邊，辛祖已經趕到，跟馬拉西亞看管沙卡。（網上片段截圖）

很記得上季的曼聯，無論是蘇斯克查還是蘭歷克帶隊，兩條邊路漏洞百出，空位極多；在防守時，曼聯的閘位球員往往以一敵二，狼狽不堪，己隊的翼鋒及防中都不知去了什麼地方，沒有協防補位意識，看得令人搖頭嘆息。

這球要讚般奴包得深，達洛治移入中路，般奴亦有補位，安東尼就補了般奴在禁區頂的位置。（網上片段截圖）

今場面對阿仙奴，曼聯的防守紀律性與上季簡直如天與地。右翼安東尼及左翼查頓辛祖很注意防守，積極協助兩閘，若果翼鋒有時來不及回防，中場也會跑多步，負責右路的般奴及左路的艾歷臣，都會分別補位幫兩閘。辛祖今場進攻看似沒有突出表現，但他多次回防對付沙卡，並提防賓韋特的助攻。

阿仙奴的馬天尼利頻頻威脅曼聯防線。（Getty Images）

阿仙奴展現了成熟的傳控體系，大部分時間壓住曼聯進攻，尤其兩翼相當具威脅，達洛治及馬拉西亞面對馬天尼利及沙卡時都沒有「甜頭」，在速度上更可說得上是劣勢，如果沒有隊友幫助，曼聯兩閘肯定會被不斷打穿。

曼聯今場3個入球，背後都有艾歷臣的參與。（Getty Images）

轉守為攻夠快破高位

曼聯今場打防守反擊，直接到位，3個入球十分相似，同樣來自快速的轉守為攻，把握阿仙奴高位防線未及反應的漏洞。曼聯今仗得4成控球，射門10次，不如16次的阿仙奴，但中目標有6次，是阿仙奴的一倍。

曼聯的第一個入球：艾歷臣後場斜傳，穿透了阿仙奴的中場，打亂了兵工廠的部署。般奴前場接應，推了一大步，被踢跌前傳給身邊的查頓辛祖，將阿仙奴後防的注意力引到左路。辛祖再傳給中路的拉舒福特，之後他十分冷靜，再斜傳予無人看管的安東尼第一時間射入。

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曼聯的第二個入球：艾歷臣後場接應橫傳，第一時間傳給身前的般奴，般奴帶一步，用腳面送上致命直線，拉舒福特斜走入楔，半單刀射入。

曼聯領先2：1的入球，般奴助攻拉舒福特的一刻。（網上片段截圖）

曼聯的第三個入球：般奴在右路邊線見到艾歷臣高速跑入中路，即送上斜傳，撕破了阿仙奴的防線，艾歷臣推到入禁區，再橫傳了位置更佳的拉舒福特，完成埋門一腳射入。

曼聯拉開3：1的入球，般奴在右路斜傳，準備傳給後上插入的艾歷臣。（網上片段截圖）

這些入球幾有蘇斯克查執教初期的影子，發揮出般奴及拉舒福特的長處。拉舒福特這個球員，你要他愈多上腳，他就愈不自在。如果你要他在邊路引球推進突破，一個扭兩三個，以一敵多保持控球權，基本上不可能；但如果你要他跑空位，衝刺一段，觸球一兩下就傳球或射門，他就最擅長。

麥湯米尼今場專注中場防守。（Getty Images）

專注防守的麥湯米尼

讓球員做自己擅長的東西，就會自然踢得好，另一個例子是防中麥湯米尼。記得季初對白禮頓那場，麥湯米尼如中場發電機，他會從中路引球推進分波，時常參與進攻，結果他踢得很差，球隊也輸波。今場對阿仙奴，你記得麥湯米尼何時參與過進攻？真的不記得。只記得他在中場不斷搶、搶、搶，贏到不少五五波，下半場還有次在禁區包位，搶先法比奧韋拉一步解圍。讓麥湯米尼專心防守，其實他可以踢得很好。

費特未來會否向攻中方向發展？（Getty Images）

另一個值得接下來關注的球員是費特，他在67分鐘入替查頓辛祖。曼聯主帥坦赫格似乎對費特有新的運用，以往費特是踢防中，但他近期後備落場時，位置都踢得幾前。以今場為例，他入替後是踢了進攻中場，般奴及拉舒福特分列兩翼，中鋒則是C朗拿度。費特固然可以加強曼聯的前場壓逼，進攻也有驚喜，記得他的一腳長距離斜傳，差點造就C朗射門。難道坦赫格認為費特踢攻中的表現會更佳？還要拭目以待。