曼聯對阿仙奴評分｜中場雙核不輸拉舒福特　阿仙奴三將也獲好評

曼聯在周日英超主場以3：1擊敗阿仙奴，梅開二度的拉舒福特獲得英國傳媒最高的評分，交出助攻的般奴費南迪斯及基斯甸艾歷臣緊隨其後。阿仙奴雖然落敗，但前線三叉戟帶給曼聯極大威脅，加比爾捷西斯、布卡約沙卡及加比爾馬天尼利亦獲得高分。



曼聯錄得4連勝。（Getty Images）

英國《獨立報》為曼聯及阿仙奴球員評分，拉舒福特直接製造了曼聯的3個入球，他先助攻安東尼開紀錄，之後兩度把握快速反擊射入，梅開二度，獲得全場最高的9分。《獨立報》指他的第一個入球是拉舒福特式的標誌性入波，出色的跑動加上冷靜的埋門，就像他之前對利物浦所入的一樣。

拉舒福特梅開二度兼交助攻。（Getty Images）

在英國《曼徹斯特晚報》中，拉舒福特獲得8分，屬於全隊最高之一，該報認為拉舒福特在上半場除了助攻安東尼外表現較靜，換邊後初段幸運地沒有被換走，之後取得兩個入球。

在《獨立報》評分中，般奴費南迪斯及基斯甸艾歷臣同得8分，這兩位曼聯中場分別助攻了拉舒福特。《獨立報》讚般奴今場表現有紀律，控制得宜，為曼聯中場提供活力，他的突破為安東尼入球製造了空間，助攻拉舒福特亦精彩。對於艾歷臣，《獨立報》提到他的走位撕破了阿仙奴的高位防線，製造了入球。

般奴今場跑動積極，其致命傳球亦見功架。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》亦給予艾歷臣8分，在該報評分中與拉舒福特並列最高，指他在3個入球中都很重要，在安東尼的開紀錄入球中，他的斜傳打亂了阿仙奴中後場的部署，他還參與了拉舒福特的兩個入球，第一球是他傳給般奴費南迪斯交助攻，第二球則是他接應般奴傳球再助攻拉舒福特。

艾歷臣在中場的傳球及走位相當亮眼。（Getty Images）

《曼徹斯特晚報》及《獨立報》在曼聯防中麥湯米尼的評分上有較大分歧，前者給予8分，屬於並列全場最高的水平，但後者只給他6分。《曼徹斯特晚報》讚他踢得有侵略性，十分警剔，尤其是當阿仙奴剛搶到控球權時；整場比賽也很有紀律。《獨立報》卻認為麥湯米尼在中場有時不知所措。

麥湯米尼今場專注中場防守。（Getty Images）

至於在阿仙奴球員方面，《獨立報》給予加比爾捷西斯、布卡約沙卡及加比爾馬天尼利8分。沙卡為阿仙奴射入追平1：1的入球，《獨立報》認為他帶給曼聯左閘馬拉西亞一段恐怖的時光，並指他本可以在更早時間取得入球。

沙卡在右路極大威脅。（Getty Images）

《獨立報》亦讚馬天尼利在左路十分活躍，上半場尤其搶眼，但下半場略有失色，被另一邊的沙卡搶去風頭。除了馬田奧迪加特有7分外，其餘阿仙奴的中後場球員都只得6分或以下。