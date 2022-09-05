英超速評︱曼聯新兵成功激活舊將　阿仙奴終遇現實考驗

曼聯奧脫福主場迎戰開季5戰全勝榜首阿仙奴，賽前外界一致看好兵工廠多一點，不過紅魔鬼再次踢出爭氣波，3：1清脆擊敗對手，4連勝打破阿仙奴不敗金身。

新加盟的安東尼上半場為紅魔先開紀錄，今場曼聯的成功之處並非單靠這位1億歐元貴價貨，反而是被幾位新血激活復甦的舊將拉舒福特和般奴費南迪斯。



般奴費南迪斯屢次為曼聯隊友穿針引線，領軍3：1挫阿仙奴。（Getty Images）

1. 拉舒福特被安東尼激活

曼聯開季兩連敗，信心一度跌落谷底，全靠對利物浦踢出一場爭氣波，贏波反底士氣返晒嚟。之後連贏修咸頓、李斯特城都只是1：0僅勝，直到今場對阿仙奴，另一場大波再次交出好表現。

新兵安東尼為曼聯先開紀錄，固然一展身價，他所入一球，全賴拉舒福特送一程。「福仔」狀態已經低迷好一段時間，季初仍未見太大起色，當球會以1億歐元買入安東尼，連C朗拿度亦連場被列後備，或許拉舒福特知道在坦赫格麾下，唯有交出好表現才能獲得或保住正選，今仗終於以2入球1助攻證明自己。

2. 艾歷臣與般奴合作絲絲入扣

類似情況亦可放到中場般奴費南迪斯身上。加盟時正值球隊低潮，般奴在曼聯長任正選，不知是缺乏挑戰還是與全隊一起陷入低迷，他上季表現大不如加盟初期。今季先有基斯甸艾歷臣加盟，然後連5奪歐聯冠軍的卡斯米路亦來投，為般奴的正選席位帶來挑戰。

今仗卡斯米路先列後備，艾歷臣與麥湯米尼踢雙防中，般奴在前線組織。這位葡萄牙國腳上半場未算搶眼，下半場開始釋放精準傳送，兩記「手術刀」直線助紅魔鬼撕破阿仙奴防線，很快便由被追平1：1，到反超前2：1、3：1。下半場艾歷臣的自由度大了一點，壓得較前，他與般奴都是擅長利用球場空間和走位的球員，合作絲絲入扣。艾歷臣與卡斯米路尚未踢出最佳水平，已先刺激起般奴費南迪斯重拾佳態，絕對是個好現象。

沙卡對曼聯終攻入今季首個入球。（Getty Images）

3. 阿仙奴的現實考驗

阿仙奴開季5戰全勝高佔榜首，還再度踢出風格悅目的華麗足球，在利物浦、車路士「出閘脫腳」下，今季被看好有力挑戰曼城霸主地位。對曼聯一仗落敗，是時候重新調整對他們的期望值。

畢竟阿仙奴頭5仗對手只是實力平平的水晶宮、李斯特城、般尼茅夫、富咸和阿士東維拉，來到今輪對曼聯才是首個真正考驗。不能以今仗落敗便否定阿仙奴的進步，「前線四重奏」加比爾捷西斯、馬天尼利、奧迪加特和沙卡在前線合作和配合依然耀眼而高效，值得一讚是曼聯防守嚴密，給予阿仙奴的進攻空間不多，如非VAR指奧迪加特侵犯艾歷臣在先，馬天尼利已為兵工廠先開紀錄。

兩隊都是以速度和反擊制勝，今仗曼聯攻守兩端發揮均較阿仙奴更勝一籌，贏波合理。阿仙奴在控球和進攻仍然表現上佳，只是防線終受考驗，這可能也是一周雙賽之下無可避免的情況。面對Big 6球隊有沒有足夠決心和韌力纏鬥到底，將是關乎阿仙奴今季成敗的重要一環。