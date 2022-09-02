曼聯8月總結｜坦赫格由失去到擁有　如何走出陰霾獲賜尚方寶劍

曼聯經歷大起大跌的8月後，9月首場英超作客以1：0擊敗李斯特城，開季兩連敗後取得3連勝，升上聯賽榜第5位。曼聯新帥坦赫格（Erik ten Hag）甫開季便遇上重大危機，但他化險為夷。曼聯高層隨之以天價收購坦赫格愛將安東尼（Anthony），並默認他棄用C朗拿度（Cristiano Ronaldo），明確地向球會內外表明，坦赫格得到百分百的支持。



坦赫格的執教基本上沒有蜜月期，一開季即兩連敗。（Getty Images）

以往新領隊接手，總有蜜月期，但坦赫格的蜜月期可能只在季前賽，一開季即面對危機。

如果說開季首戰對白禮頓輸1：2是意外，那麼之後以0：4大敗予賓福特就是一次重大危機。曼聯開季兩連敗，0分包尾，輸波之餘也踢不出風格，進攻混亂，防守如一盤散沙，新兵利辛度馬天尼斯受到批評。如頹勢持續，坦赫格說不定會是今季首位被炒的英超領隊，儘管曼聯不會寄望坦赫格首季執教可以帶出什麼佳績出來，但如果要深陷降班威脅就未免太離譜。

今季第二場對賓福特，曼聯作客輸0：4，非常肉酸。（Getty Images）

軍心不穩，內外交困。曼聯坦帥，雷厲風行。

不敵賓福特後翌日，坦赫格下令球員銷假加操。既然全隊跑動距離比賓福特少13.8公里，那就全隊一起在33度高溫下跑回那13.8公里。原本球員不滿又憤怒，但當他們見到坦赫格也一起受罰跑步後，眾人都無話可說。52歲的坦赫格跟一班後生仔捱足13.8公里，跑到筋疲力竭，這番汗水贏得部分球員的尊重。

一同受罰收攏軍心

賞罰分明，重獲軍心。這13.8公里的罰跑，不但令曼聯球員深刻地意識到跑動的重要性，亦令他們認識到坦赫格是一位願與球員同甘共苦的領隊。他不會卸責，像蘭歷克那樣以高高在上的姿態批評球員；也不會哄着球員，像蘇斯克查那樣放任大家踢快樂足球。

第3輪主場鬥利物浦，對坦赫格是生死存亡一役，若果3連敗，在奧脫福被宿敵大炒，說不定坦赫格會走在柏加之前。這場坦赫格很大膽，棄用隊長哈利馬古尼、勞基梳爾及C朗拿度3人在更衣室份量舉足輕重的人物。如果在棄用這些球員下輸波，坦赫格的下場恐怕更加慘烈，但這就是一場賭博。

在哈利馬古尼被眨後備後，隊長臂章落在般奴費南迪斯身上。（Getty Images）

坦赫格賭贏了。

曼聯精神面貌煥然一新，跑動更勝利物浦，以2：1取勝，成功開齋。再者，被嘲為「地面屠夫」的利辛度馬天尼斯踢出好表現，另外頂替梳爾的杜維爾馬拉西亞亦獲好評，證明坦赫格的買人眼光。後來，馬天尼斯及馬拉西亞也候選8月的最佳曼聯球員，最終前者獲獎。

憑這場關鍵勝仗，坦赫格證明了自己的能力，也令他有本錢及理由續將幾位大牌放在後備席，並說服曼聯繼續支持他擴軍。

雙紅會的勝利對坦赫格十分重要。（Getty Images）

曼聯今夏增兵的策略明顯對坦赫格言聽計從，第一簽馬拉西亞是坦帥熟悉的荷甲兵，第二簽的基斯甸艾歷臣是前阿積士球員，去年曾在坦帥麾下跟操，第三簽利辛度馬天尼斯直情是坦帥舊部。傳聞曼聯想簽的法蘭基迪莊及祖利安添巴，兩人也是坦赫格的舊部。

利辛度馬天尼斯獲選為8月最佳球員。（曼聯官網）

第四簽的卡斯米路是少有跟坦赫格沒有大淵源的新兵，但作為求購迪莊失敗的後備方案，曼聯防中又確實不夠人手，贏歐聯贏到手軟的卡斯米路，絕對是一位曼聯用得着的好球員。不過，最能顯示出曼聯對坦赫格支持的是第五簽：安東尼。

曼聯信坦赫格天價簽安東尼

安東尼在荷甲的入球及助攻也不多，屬於巴西國家隊的後備，從數據上看不出他有多厲害。不過，他毫無疑問地是坦赫格的愛將。當坦赫格落實執教曼聯，阿積士群星拍片送別時，安東尼表明若坦赫格需要他，他一定撐到底！

曼聯1億歐元買安東尼，足見高層對坦赫格的信任。（Getty Images）

對於這個市價可能最多值5000到6000萬歐元的球員，曼聯竟然滿足阿積士誇張的要求，開出9500萬歐元基本轉會費，再加500萬歐元浮動條款。安東尼一躍成為今夏轉會窗標王，也是曼聯史上第二昂貴的新兵，僅次當年回歸的保羅普巴。

肯為安東尼開出1億歐元轉會費，除了證明曼聯很有錢之外，還見到高層對坦赫格的信任。一同罰跑，收攏軍心，贏利物浦，證明自己，從而得到高層下重注信任。若果曼聯不敵利物浦3連敗、馬天尼斯繼續被質疑，你問曼聯會不會再信坦赫格買安東尼？

1億歐元買安東尼，買來的不只是一位球員，還是一把曼聯賜予坦赫格的尚方寶劍，表明管理層對坦赫格的絕對支持；在管理球隊上，他擁有百分百的權威。

坦赫格近幾場將C朗放在後備，安排他尾段入替。（Getty Images）

棄用C朗無人質疑

另一件事亦彰顯到坦赫格的權威，就是處理C朗拿度的手法。君不見去季蘇斯克查將C朗列為後備，費格遜即發聲「最出色球員應該正選上陣」，但如今C朗都連續踢了3場後備，有沒有一位曼聯名宿為C朗出過聲？

一來，坦赫格真的可以在沒有C朗下贏波，二來，球會明顯地在坦赫格及C朗之間，選擇了支持領隊。就算C朗球衣最好賣，就算C朗商業價值最高，正選與否，也交由坦赫格決定。轉會窗完結，看來C朗要乖乖在曼聯多留半年。

坦赫格總算坐穩了帥位，獲得球會給予的絕對支持及權威。（Getty Images）

從安東尼及C朗身上，相信每位曼聯球員都見到，坦赫格並非一位可以隨意欺負的領隊。

儘管「出閘脫腳」，但力挽狂瀾，經過一番辛酸，坦赫格總算獲得一樣曼聯領隊久違的東西：權威。

曼聯列出今夏新兵名單，最後還簽入杜巴夫卡為後備門將。（曼聯官網）

有了權威，不代表未來一定順風順水。坦赫格如今戴起了這個冠冕，但如果他低下頭，冠冕還是會掉下來。

這份權威給予的，其實只是一個讓他可以在曼聯盡情大展拳腳的資格。在坦赫格這個大腦下，球員如臂指，高層如腹心。

究竟打出來是三腳貓功夫，還是上乘武功，就要看他之後的真材實料。