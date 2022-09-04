英超｜C朗成曼聯燙手山芋 坦赫格一招「亦師亦友」收服超級巨星
撰文：黎建明
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曼聯英超開季經歷2連敗後取得3連勝，來個V反彈，今夏鬧離隊的葡萄牙球星C朗拿度在5場比賽中只有1場正選上陣。
如何管理C朗這個燙手山芋，是個重大難題，主帥坦赫格（Erik Ten Hag）在迎戰阿仙奴前的記者會上侃侃而談，分享自己是如何妥善管理這位天王巨星的。
坦Sir管理C朗心得：亦師亦友
去季英超C朗為曼聯上陣30場，攻入18球，是球隊首席射手，亦在聯賽射手榜中排名第三。今夏轉會窗C朗主動要求離隊，並以「家庭理由」缺席球隊大部份季前熱身賽和集訓，接近開季才歸隊。
開季5場賽事中，C朗只有在第二輪0：4大敗予賓福特一仗正選上陣，其餘4場均是先列後備。要令C朗甘心坐在後備席絕非易事，坦赫格被問及如何協助C朗適應時稱：「視乎情況，我會成為他的朋友，有時我會成為他的老師。」
由於缺席季前集訓，C朗現時仍未達到坦赫格的要求，「季前集訓是我們現時踢法的基礎，我們的踢法與去年不同，重視球隊的合作與球員位置感以及球員體能。」然而坦赫格亦指C朗上季展示他仍然有足夠能力，只要他能融入球隊，就能在重要比賽中發揮決定性表現。
曼聯在開季時苦吞兩連敗，隨後坦赫格在「雙紅會」中將隊長馬古尼與C朗列為後備，並成功以2：1擊敗利物浦，並在隨後兩輪賽事接連以1：0擊敗修咸頓與李斯特城。今周賽事他們將主場迎戰開季5連勝的榜首球隊阿仙奴。
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