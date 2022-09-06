卡塔爾世界盃｜普巴賭局失敗　半月板傷患終開刀料無緣法國衛冕戰

保羅普巴今季自由身回歸意甲祖雲達斯，尚未為「斑馬軍團」正式上陣。傷情一拖再拖，終於拖到明年。

普巴在熱身賽傷及膝部半月板，拖延逾月終於決定接受手術。祖雲達斯主帥艾歷尼希望普巴在明年1月回到球場，意味他極可能無緣卡塔爾世界盃。



普巴在7月底美國之行，熱身賽對墨超瓜達拉哈拉受傷，證實傷及右膝半月板。他一直以保守療法，希望紓緩問題，以求「捱」到11月底展開的世界盃，可惜失望而回。

普巴（左）在上周末的聯賽一身便服，站在邦路斯（右）身旁，復出無期。（Getty Images）

普巴熱身賽傷膝 保守療法失敗延誤傷情

祖雲達斯將於明晨（7日）歐聯分組賽首仗作客巴黎聖日耳門，艾歷尼於本周一（5日）已抵埗，在記者會上證實了這個消息：「普巴在早上嘗試第二次操練，無奈提早完結，接着決定開刀。」

普巴早前在美國的熱身賽僅出戰半場，即傳來壞消息。（Getty Images）

普巴開刀養傷至1月 艾歷尼：現實考慮

半月板出事，一向「手尾長」。艾歷尼從現實角度出發，希望普巴能在明年1月復出，更說得直白：「祖雲達斯的問題是他能否在1月回來，世界盃並非我考慮的問題。」祖雲達斯及後發出官方聲明指，普巴接受膝關節鏡半月板切除手術，手術順利完成。

迪甘斯沒有普巴，今屆世界盃的中場線，可能跟上屆完全不同。（Getty Images）

據早前報道，普巴在受傷後接受5星期保守治療，在健身室及泳池嘗試治療，以及減輕問題，為法國在世界盃打衛冕戰。普巴勝任中場多個位置，為迪甘斯執教的法國，提供多而靈活的變化。可幸，法國近年中場新星湧現，例如卡馬雲加、曹亞文尼等，有足夠兵力調整戰術，應付沒有普巴的日子。