卡塔爾世界盃｜普巴賭局失敗 半月板傷患終開刀料無緣法國衛冕戰
撰文：何偉畧
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保羅普巴今季自由身回歸意甲祖雲達斯，尚未為「斑馬軍團」正式上陣。傷情一拖再拖，終於拖到明年。
普巴在熱身賽傷及膝部半月板，拖延逾月終於決定接受手術。祖雲達斯主帥艾歷尼希望普巴在明年1月回到球場，意味他極可能無緣卡塔爾世界盃。
普巴在7月底美國之行，熱身賽對墨超瓜達拉哈拉受傷，證實傷及右膝半月板。他一直以保守療法，希望紓緩問題，以求「捱」到11月底展開的世界盃，可惜失望而回。
普巴熱身賽傷膝 保守療法失敗延誤傷情
祖雲達斯將於明晨（7日）歐聯分組賽首仗作客巴黎聖日耳門，艾歷尼於本周一（5日）已抵埗，在記者會上證實了這個消息：「普巴在早上嘗試第二次操練，無奈提早完結，接着決定開刀。」
普巴開刀養傷至1月 艾歷尼：現實考慮
半月板出事，一向「手尾長」。艾歷尼從現實角度出發，希望普巴能在明年1月復出，更說得直白：「祖雲達斯的問題是他能否在1月回來，世界盃並非我考慮的問題。」祖雲達斯及後發出官方聲明指，普巴接受膝關節鏡半月板切除手術，手術順利完成。
據早前報道，普巴在受傷後接受5星期保守治療，在健身室及泳池嘗試治療，以及減輕問題，為法國在世界盃打衛冕戰。普巴勝任中場多個位置，為迪甘斯執教的法國，提供多而靈活的變化。可幸，法國近年中場新星湧現，例如卡馬雲加、曹亞文尼等，有足夠兵力調整戰術，應付沒有普巴的日子。
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