足球熱話｜普巴被恐嚇報警求助原來另有內情　同場上演兄弟反目

關於普巴，場外的花邊新聞遠比場內多。

這名法國球星爆出報警求助，被人勒索達1300萬歐元，這不僅是一宗恐嚇案，更有機會上演一幕家庭倫理連續劇。



保羅普巴（Paul Pogba）今夏離開曼聯，以自由身重返祖雲達斯，惟未「開咧」已經結束，出戰首場熱身賽即觸傷半月板，隨時緣盡卡塔爾世界盃。

普巴半月板受傷拒做手術 選擇保守治療盼參加世界盃

普巴隨時因傷緣盡世界盃 祖雲達斯矛頭直指舊東家

普巴今夏重返祖雲達斯，卻因半月板受傷而未能披甲。（Getty Images）

普巴被持槍禁錮

即使是養傷期間，這名前曼聯球星依然不乏新聞。法國傳媒透露，普巴近日報警求助，稱在今年多次受恐嚇。今年3月，普巴在巴黎被一班蒙面持槍男子囚禁，直斥他在成為職業球員後，未有再在金錢上支援他們，並以近13年一直暗地保護普巴為理由，向他勒索高達1300萬歐元，其後普巴在祖雲達斯的訓練基地繼續被恐嚇。

根據法國傳媒消息，恐嚇普巴的正是他的兒時朋友，更驚傳他的哥哥馬堤亞斯（Mathias Pogba）亦是疑犯之一。普巴與胞兄的關係不錯，2018年奪世界盃時，兄弟們亦有到場祝賀。

普巴兄弟關係不錯，如今竟然反目成仇。（資料圖片／Getty Images）

普巴胞兄大反擊

恐嚇案同場上演兄弟反目，馬堤亞斯透露社交網站反擊胞弟，直言普巴誠信有問題，希望普巴的球迷﹑法國國家隊﹑祖雲達斯及贊助商看清這個人。

馬堤亞斯其後在Twitter再出招，轉發普巴被恐嚇的新聞，直斥對方謊話連篇兼露出真面目，目的是將他送入監獄，更指自己差點因為普巴而死。「你做初一，我做十五」，馬堤亞斯也決定爆料，稱普巴是一個沉迷巫術的偽穆斯林及偽君子。馬堤亞斯更把麥巴比拖落水，直指普巴曾向這名國家隊隊友落咒。

有趣的是，麥巴比日前出戰法甲對摩納哥，面對空門起腳竟中柱，最終巴黎聖日耳門與對方踢成1：1平手。

普巴被胞兄指是個沉迷巫術的偽穆斯林。（資料圖片／Getty Images）

普巴的母親及律師Yeo Moriba發聲明，對馬堤亞斯的言論不感意外，並指普巴一直飽受威脅。《法新社》指，法國警方已經開始進行調查。

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