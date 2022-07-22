足球熱話｜佐真奴狠批FIFA 歐國盃冠軍不能直入世界盃是荒謬
撰文：楊宇翹
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對於意大利球迷，最荒謬的事莫過於中場佐真奴於世盃外，兩度面對瑞士也射失12碼，間接令球隊連續兩屆錯失世界盃入場券。
惟這名「罪人」近日接受網上電台訪問時投訴，歐國盃冠軍卻不能直接進入世界盃決賽週是荒謬，並認為負責單位該對此「不公平安排」有所說法。
堂堂歐洲冠軍未能晉級世界盃決賽周，意大利眾將及球迷們難掩失落，然而對中場大將佐真奴來說，更是永不磨滅的一個烙印。這名車路士中場在世盃外兩度面對瑞士也射失12碼，剛好兩仗同樣是和波，只要射入其中一球，早已有不同的結局。
不過後悔背後，佐真奴近日受訪表示，就失落世界盃決賽周一事，感到氣憤：「贏歐國盃冠軍卻不能直接進入世界盃是荒謬！拼了命贏歐國盃冠軍又要再重新參加一次世界盃外圍賽，這合理嗎？」
佐真奴更希望負責單位能解釋這樣的狀況：「贏了歐聯就能參加歐聯，世界盃和歐聯一樣層次的賽事，除此之外就無其他的能參與；應該打電話比FIFA、UEFA問問這是甚麼情況。」
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