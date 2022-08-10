卡塔爾世界盃2022｜為遷就開幕典禮 揭幕戰或提前一天11.20上演
撰文：陳智深
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為遷就世界盃開幕典禮，今屆世界盃揭幕戰可能提前一天上演，並重新由主辦國卡塔爾對厄瓜多爾成為第一場比賽。
卡塔爾世界盃原定於當地時間2022年11月21日星期一開鑼，按以往慣例，揭幕戰會由主辦國打頭陣，但由於戲碼問題，今屆世界盃抽籤後將主辦國卡塔爾首戰對厄瓜多爾比賽調後，讓同組另一場比賽塞內加爾對荷蘭、以及B組英格蘭對伊朗比賽先上演，卡塔爾排在第三場才亮相。
不過這樣又衍生了另一問題，大會想將今屆世界盃的正式揭幕禮安排在卡塔爾首場比賽之前舉行，假如按此安排，在揭幕禮前已經有兩場比賽先行上演，這種綜合運動會式的安排，在世界盃未曾試過。
現時為解決這一問題，籌委會建議將卡塔爾對厄瓜多爾比賽日提前一天，即2022年11月20日星期日舉行，令這戲碼重新成為揭幕戰，並在之前舉行開幕禮。動議將交由國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino），加上6大洲份的足協主席一起投票決定。
2022世界盃在哪一天揭幕？
在香港時間2022年11月21日星期一香港時間18:00展開首場比賽。
2022卡塔爾世界盃揭幕戰戲碼是什麼？
今屆世盃揭幕戰，是由塞內加爾對荷蘭。
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