卡塔爾世界盃2022｜為遷就開幕典禮　揭幕戰或提前一天11.20上演

為遷就世界盃開幕典禮，今屆世界盃揭幕戰可能提前一天上演，並重新由主辦國卡塔爾對厄瓜多爾成為第一場比賽。



世界盃抽籤後，將塞內加爾對荷蘭列為揭幕戰，主辦國卡塔爾要第三場始亮相。（Getty Images）

卡塔爾世界盃原定於當地時間2022年11月21日星期一開鑼，按以往慣例，揭幕戰會由主辦國打頭陣，但由於戲碼問題，今屆世界盃抽籤後將主辦國卡塔爾首戰對厄瓜多爾比賽調後，讓同組另一場比賽塞內加爾對荷蘭、以及B組英格蘭對伊朗比賽先上演，卡塔爾排在第三場才亮相。

哥斯達黎加成為最後一隊取得本屆世界盃入場券的球隊。（Getty Images）

不過這樣又衍生了另一問題，大會想將今屆世界盃的正式揭幕禮安排在卡塔爾首場比賽之前舉行，假如按此安排，在揭幕禮前已經有兩場比賽先行上演，這種綜合運動會式的安排，在世界盃未曾試過。

世界盃籌委會建議將揭幕戰提前一天舉行。（Getty Images）

現時為解決這一問題，籌委會建議將卡塔爾對厄瓜多爾比賽日提前一天，即2022年11月20日星期日舉行，令這戲碼重新成為揭幕戰，並在之前舉行開幕禮。動議將交由國際足協會長恩芬天奴（Gianni Infantino），加上6大洲份的足協主席一起投票決定。