霹靂舞登巴黎奧運望提高大眾關注　9月辦體驗班5歲起可參加

霹靂舞（Break Dance）成為2024巴黎奧運新增項目，令這項運動逐漸走入主流，惟真正了解箇中底蘊的人並不多。為了向大眾更深入推廣這項文化，香港體育舞蹈總會霹靂舞分部日前在奧海城舉辦活動，詳細地介紹霹靂舞的基本動作和技巧以及比賽評分準則，亦將在月中續舉行第二站港隊選拔賽。



為了讓霹靂舞更「貼地」並走入大眾目光，香港體育舞蹈總會霹靂舞分部主席、本港國際認可裁判B-Boy Fishball，聯同香港體育舞蹈總會霹靂舞分部委員B-Boy MC及B-Boy Bigki，向傳媒講解並介紹霹靂舞相關知識、本地霹靂舞發展現況，了解如何欣賞及評鑑霹靂舞。

香港體育舞蹈總會（霹靂舞分部）舉辦活動，讓大眾更了解霹靂舞運動。（公關提供）

2022香港霹靂舞代表隊選拔賽第一站的18歲以上女子亞軍以及季軍，B-Girl Fifty和B-Girl Banan更示範霹靂舞主要技巧，讓大眾更深入認識霹靂舞運動的精髓。

霹靂舞評分標準：



世界運動舞蹈總會（WDSF）霹靂舞規則中Trivium評分系統制定，裁判會以身（Body）、心（Mind）、靈（Soul）三個範疇，六個準則去評分，而目前本港國際認可裁判有B-Boy Fishball和B-Boy JustRoc。



B-Girl Fifty（右）和B-Girl Banan更示範霹靂舞主要技巧。（由公關提供）

香港體育舞蹈總會霹靂舞分部主席、本港國際認可裁判B-Boy Fishball表示，霹靂舞正式成為奧運項目，對霹靂舞者十分鼓舞，「香港霹靂舞運動員是十分有潛力，亦希望香港能夠代表可以出戰2024巴黎奧運，雖然過程並不容易，但香港運動員精神就是永不放棄，會朝著『Road To Paris』目標一起努力。」

他坦言雖然霹靂舞在香港已紮根超過20年，但大眾對霹靂舞的認知不深，普及度不高，希望可以藉巴黎奧運，提高大眾對霹靂舞的關注。

香港體育舞蹈總會霹靂舞分部主席B-Boy Fishball認為本地霹靂舞運動員十分有潛力。（公關提供）

街頭文化體驗

香港代表選拔賽第一站已在6月於奧海城順利舉辦，總會將在本月24至25日再於奧海城舉辦第二站，選出香港霹靂舞以備戰奧運資格賽，香港市民也能見證香港霹靂舞選手一步一步向巴黎奧運目標邁進。

除了讓大眾欣賞比賽，總會亦舉辦多方面霹靂舞推廣活動，包括在商場舉辦霹靂舞體驗班及相關文化工作坊，如Beatbox、塗鴉的街頭文化體驗，讓市民更多機會了解這項奧運項目，令霹靂舞更普及化。

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