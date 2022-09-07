歐聯採用新越位偵測技術　一晚推翻兩入球　車路士成受害者︱有片

歐聯分組賽昨晚展開，今季賽事首度起用今年卡塔爾世界盃將使用的新越位偵測技術——半自動越位科技（semi-automated offside technology），協助視像助理裁判（VAR）執法，並已在一晚內推翻兩個入球，其中車路士成為「受害者」之一。



這項新技術透過12部高位攝影機追踪皮球及每名球員，加上皮球內的感應器，精準計算出各自所在位置，以及傳球的一刻。系統會自動揀出傳球一刻、及劃出越位線，若系統認為是越位，將知會VAR並作人手檢查，最終通知主裁判。

半自動越位偵測技術詳細介紹：

VAR再升級 引入半自動越位偵測 能否減少爭議？

奧巴美揚為車路士正選披甲，未見效用，入球更被新技術吹走。（Getty Images）

車路士成為這項新技術引入歐聯分組賽的第一位「受害者」，「藍軍」作客克羅地亞代表薩格勒布戴拿模，意外以0：1落敗，過程中新加盟前鋒奧巴美揚在下半場初段，就曾將皮球送入網窩。

當時高華錫長傳予後上入楔的芝維爾，這位左後衛飛身接應再橫傳，由奧巴美揚輕鬆射入空門。雖然當時旁證已舉旗示意，但仍需經VAR核實，這時新技術就大派用場。

電腦技術會先在畫面上以一道半透明的白幕「劃線」，向觀眾明顯交代球員「突出」的身體部份，然後再展示越位的「橫切面」。據指全程只花約25秒，判決更快之餘，也同時改善現場及電視觀眾對判決的理解。

至於另一球則發生在多蒙特對哥本哈根的賽事，尾段哥本哈根一度由霍克（Rasmus Falk）追至1：3，旁證並無示意越位，但半自動越位科技發現在攻勢之初（10多秒前），哥本哈根有球員突出半個膝頭，最終改判入球無效。