卡塔爾世界盃｜VAR再升級 引入半自動越位偵測 能否減少爭議？
撰文：高詩琦
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自影像助理裁判（VAR）在主流聯賽普及後，處理越位判決時的「劃線」過程常引來爭議。
國際足協周五（1日）宣布，11月舉行的卡塔爾世界盃將起用一項新技術——半自動越位科技（semi-automated offside technology），以協助更精準地執法，同時亦能改善現場及電視觀眾對判決的理解。
國際足協周五發出新聞稿，宣布經過在多項賽事中測試後，決定在2022世界盃決賽周正式採用「半自動越位科技」 ，以進一步改善VAR系統。
新聞稿中以文字及影片解釋系統運作，當中有兩大測量方法，第一個、也是最主要的方法，是透過置於球場天花的12部追蹤攝影機，去追踪皮球及每個球員身上的29個偵測點，攝影機每秒會收集50次數據，並計算出皮球及每個球員的所在位置。球員身上的29個偵測點，包括所有肢體等關乎越位判決的部位。
第二個方法則是在比賽用的皮球之中安裝一個感應器，用作測量「慣性測量單元」（IMU），能有效感應一些非常不明顯的越位，這個感應器每秒會傳送500次數據到VAR室，用以精準地找出傳球的一刻。
綜合兩個方法提供的數據，人工智能會計算出該次傳球是否有可能構成越位，系統會自動選擇出傳球一刻、及劃出越位線，若系統認為是越位，將知會影像助理裁判，再由影像裁判人手檢查，最終將這判決動議告知主裁判。
倘影像球證及主裁判都確認是越位，系統會自動製作動畫影片，並在球場內的大銀幕及電視直播畫面播放，類似門線系統、或網球及羽毛球的鷹眼系統。這也意味雖然判決經過精密計算，最終仍需由人手決定是否越位。
國際足協表示，希望透過新科技令越位判決更精準、及縮短判決所需時間，直至世界盃舉行前的未來幾個月，會繼續測試系統、令其更加精準，並會在7月4及5日與世界盃參賽球隊舉行工作坊，之後便會公開更多資料。
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