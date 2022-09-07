世界盃NowE通行證｜提供64場比賽4K直播　一個帳戶兩部裝置同時睇

收費電視台NowTV奪得2022年的卡塔爾世界盃的香港區轉播權，免費電視台ViuTV會播放其中19場比賽，而網上娛樂平台Now E也會直播64場比賽。若果想緊貼全部比賽又不想訂閱NowTV的話，可以考慮購買Now E的「Now E 2022足球盛事通行證」。



世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

Now E也提供英超直播。（林勇攝/資料圖片）

Now E 2022足球盛事通行證包含多少場比賽？

此通行證包括64場賽事的4K直播及點播重溫。點播重溫則於賽事直播後24小時內上架。

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一個Now E帳戶可供多少部裝置同時看世界盃？

一個帳戶可以讓兩部不同裝置同時收看，就算同一時間想看兩場比賽都沒有問題。在分組賽第三輪，兩場同組比賽會同時上演。

Now E 2022足球盛事通行證的有效期幾長？

有效期由2022年8月17日至2023年1月17日晚上23時59分59秒。

可以透過什麼渠道觀看Now E的世界盃直播？

通行證啟動後，便可於「Now E」應用程式、「Now E」網頁www.nowe.com或Now E Android TV盒收看Now E的世界盃直播及重溫。

Now E的Android TV盒子。（區慶威攝/資料圖片）

在外地可不可以使用Now E收看世界盃？

此通行證收看的所有節目內容只限客戶於香港地區內使用及只供客戶的私人住宅觀看，不得作任何公開或商業用途放映或播放。

想訂購Now E 2022足球盛事通行證，有什麼優惠計劃？

電訊商CSL提供多項購買、換領通行證的計劃。

客戶類別一：新申請或續約指定5G服務計劃可以380港元或2000 Club積分購買/換領通行證。每位客戶只可購買換領通行證1次。

客戶類別二：現有4G服務計劃客戶以月費78港元選用30GB 5G額外流動數據組合（30GB 5G 額外數據組合）及通行證，須簽訂24個月承諾期。承諾期結束後將繼續提供30GB 5G數據並收取月費58港元，而通行證將會自動終止。如你選擇取消本服務，請於最少30日前通知電訊商。

客戶類別三：現有5G服務計劃/ 5G額外流動數據組合之客戶可以月費78港元申請此通行證連10GB 5G額外流動數據組合（10GB 5G 額外數據組合）或Now E Now爆谷，須簽訂12個月承諾期。承諾期結束後服務將自動取消及不再收費。

另外，CSL提供Samsung Galaxy Z Fold4、Z Flip4的出機優惠，再選用指定的服務計劃，客戶會獲得建議零售價1280港元的Now E 2022足球盛事通行證。該禮品須以Club積分兌換，服務由Club HKT Limited提供。

以上計劃內容以電訊商最新公布為準。