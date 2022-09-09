英女王逝世｜FIFA感謝女王一生支持足球　1966世界盃為英格蘭頒獎

撰文：顏銘輝
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英女王伊利沙伯二世（Queen Elizbeth II）9月9日逝世，享年96歲。國際足協撰文悼念，會長恩芬天奴（Gianni Infantino）表示英女王逝世是足球世界的一大損失，讚揚英女王一生都支持足球運動。

恩芬天奴說：「伊利沙伯二世女王的逝世，是足球、我們的社會及這個世界的巨大損失。」

「在我們這項運動，英女王出現在英格蘭最值得驕傲的足球時刻，在主場的1966年世界盃，她向卜比摩亞頒發雷米金盃，她的一生一直支持足球。」

「在社會方面，英女王是國際足協多個會員的國家元首，在英國積極贊助足球運動，並在英聯邦國家支持我們的運動。」

「對於世界，我們球壇為失去了一位全球領袖而感到悲痛，她勉勵過每一位遇上的人。代表全球球壇，在這個困難的時刻，我們與王室家庭同在。」

在1966年世界盃開幕，英女王在英格蘭對烏拉圭的比賽前說：「我歡迎所有遊客，我肯定我們會看到一些漂亮的足球。」她亦出席了當年的世界盃決賽，見證英格蘭以4：2擊敗西德，贏得英格蘭史上暫時唯一一座世界盃冠軍。她拿住雷米金盃，等待卜比摩亞行上王室包廂，再將獎盃頒給這位英格蘭隊長。

英格蘭在2021年打入歐國盃決賽，與意大利爭冠軍，英女王賽前亦有勉勵一眾英格蘭國腳。她說：「在55年前，我很榮幸可以將世界盃冠軍頒給卜比摩亞，令我見到打入國際大賽決賽及贏冠軍，對球員、管理人員及職員的重大意義。」

「我代表我及我的家人，恭賀你們打入歐國盃決賽，祝福你們明日好運，希望歷史不但記住你們的成功，還有你們展現出來的鬥志、投入及光榮。」可惜英格蘭去年不敵意大利。

英女王登基初年，她多次出席英格蘭足總盃決賽，擔任頒獎嘉賓，恭賀冠軍的隊伍並安慰落敗的一方。她還為多名球壇人士封爵，包括首位獲得這個殊榮的足球員馬菲士（Stanley Matthews）。她最後一次向英格蘭足球發恭賀是女足贏得2022年的歐國盃冠軍。

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