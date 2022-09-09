英女王逝世｜英超隊哀傷下出戰 韋斯咸主場高唱天佑女王
撰文：趙子晉
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英國王室傳來噩耗，英女王伊利沙伯二世逝世，享年96歲。曼聯﹑阿仙奴及韋斯咸如常出戰歐洲賽，眾將戴黑紗上陣，開賽前默哀，悼念英女王。
英女王的健康一直備受關注，英國白金漢宮罕有就英女王健康狀況發聲明，表示女王正接受醫學監察，一眾王室成員趕到蘇格蘭巴摩盧城堡（Balmoral Castle）。白金漢宮在香港時間周四（8日）深夜宣布，英女王與世長辭，享年96歲。
賽前默哀戴黑紗悼女王
英女王駕崩，3支英超球隊如常出戰，眾將皆戴上黑紗，賽前在中圈進行1分鐘的默哀儀式，悼念女王。
主場出戰歐協聯的韋斯咸，在大螢幕展示永遠懷念英女王的字句，當默哀儀式結束後，韋斯咸球迷繼續報以掌聲，看台上更高唱英國國歌「天佑女王」，並以古典音樂取代慣常高昂的入場音樂，球場旁邊的廣告版同樣全黑，曼聯與阿仙奴賽後亦取消記者會。
當英女王死訊傳出後，包括英超賽會及其他英超球隊的社交網站，皆換上黑白色的頭像。
God Save the Queen echoed around the London Stadium pre game here at West Ham, followed by a massive round of applause from all in attendance including the @FCSteaua fans. Respect. #QueenElizabeth pic.twitter.com/rtOibqOEgw— James Green (@JamesGreenInUK) September 8, 2022
英超3隊分途出擊，未能全數以勝仗獻給英女王。韋斯咸與阿仙奴旗開得勝，近況不俗的曼聯則以一球不敵皇家蘇斯達。
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