英女王逝世｜英超比賽很大機會延期 70年前喬治六世逝世波照踢
撰文：吳慕兒
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英國白金漢宮（8日）公布噩耗，英女王伊利沙伯二世於當日中午於蘇格蘭巴摩盧城堡（Balmoral Castle）逝世，享年96歲。英國媒體消息指，包括英超在內的足球賽事會很大機會須延期上演。
周四下午，英國白金漢宮罕有就英女王健康狀況發聲明，「今早在進一步評估下，女王的醫生對陛下的健康感到關注（the Queen‘s doctors are concerned for Her Majesty’s health），建議她繼續接受醫療觀察。」同時指出，「女王目前在巴摩盧仍感舒適」（ The Queen remains comfortable and at Balmoral）。但數小時，白金漢宮宣布英女王已與世長辭。
英女王離世後，英超賽會將根據英國文化、媒體暨體育部指引，決定周末的賽事是否如期上演。英國《曼徹斯特晚報》指，「如女王逝世，周末足球賽事幾乎肯定會煞停。」當中包括英超、英冠、蘇超，以及愛爾蘭及威爾斯足球賽事，各項半職業以及業餘體育賽事，預料同樣須延期。
惟英國文化、媒體暨體育部堅稱，任何體育項目會否因應女王逝世延期並無「硬性指引」，相關決定應交由體育主辦機構自行制定。不過如比賽當日遇上女王葬禮，便需要改期。
英國《星報》消息指，英超比賽原定比賽時間如在女王逝世的72小時之內，賽會預料會將比賽延期。至於延期到什麼時候，則需視乎「全國情緒」而定。
1952年2月6日星期三當英女王父親喬治六世病逝後，英國同一周末的欖球及曲棍球賽事須取消，但足球比賽繼續上演。入場球迷在比賽前，高唱聖詩《與主同行》（Abide With Me）及國歌。
戴安娜王妃1997年8月31日星期日車禍離世當日，原定上演利物浦對紐卡素的英超賽事，戴妃意外在凌晨5時發生，比賽本在當日下午4時舉行，最終須延期上演。
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