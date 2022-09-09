英女王逝世｜英國國歌體育迷耳熟能詳 查理斯繼任有一個小改動
撰文：趙子晉
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英女王伊利沙伯二世與世長辭，享年96歲。當英國運動員出戰各大體育賽事時，不時奏起英國國歌，如今隨英女王離世，連英國國歌也有變動。
體育賽事與國歌甚有淵源，不論賽事大小，在賽前或賽後也不時奏起。
英女王伊利沙伯二世在位70年，成為史上在位時間最長的君主，國歌《天佑女王》（God Save the Queen）亦奏足大半世紀。不論英格蘭足球隊出戰，或是咸美頓贏得F1分站冠軍，亦會響起《天佑女王》，不少體育迷對此也耳熟能詳。
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英國國歌的小變動
隨英女王辭世，日後會否繼續聽到《天佑女王》？如今由王儲查理斯繼任，成為國王查理斯三世，英國國歌亦會作出相應的改動，由《天佑女王》變成《天佑國王》（God Save the King），歌詞內的「女王」亦會以「國王」取而代之，並以代表國王的「他」取代女王的「她」。
英倫三島代表隊非全用英國國歌
足球場也常常奏起英國國歌，但英倫三島皆有各自的代表隊，是否全都奏出同一首國歌？在國際賽事中，英格蘭與北愛爾蘭會沿用《天佑國王》，而蘇格蘭將奏起《蘇格蘭之花》（Flower of Scotland），威爾斯則使用《父輩的土地》（Hen Wlad fy Nhadau）。
倘若英格蘭與北愛爾蘭對壘的話，是否需要重複奏起《天佑國王》？今年7月的女子歐洲國家盃就出現這樣的情況，當時僅奏一次，毋須播放兩次。
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