相撲｜穿過腋下背身反壓　靈巧力士施展極罕大技幕內賽僅見一回

相撲大多時間面對面鬥力，硬橋硬馬之中，也講究靈巧。昨日舉行的賽事，便有一位素來以靈活見稱的力士，在劣勢之中奇招突出，穿過對手腋下使出廿年未見的絕技。

日本大相撲本周在東京舉行「秋場所」，昨天（14）舉行第四天賽事。最高級別幕內賽出現精彩一幕。



兩名同樣身型較小的力士對決，宇良和輝對戰寶富士大輔（宝富士大輔）。二人開賽後爭持約15秒，纏在一起鬥力。穿起桃紅色襠布的宇良，雙手嘗試甩開寶富士的控制，寶富士立即上前壓逼，左掌揮向宇良的頭，進而抓向宇良右側胸口，希望推他出擂台，未料讓宇良發難。

宇良極受歡迎，不僅因為罕見絕技，還有一塊俊臉。（twitter：mionoumi）

宇良發動絕招 穿過胳肋底之後精彩百出

宇良頭已向下，右臂順勢纏住寶富士的左肘抬向上，頭部瞬間穿過左腋下。宇良繼而左腳向前一踏，整個身軀「穿過胳肋底」，背靠寶富士，右臂加力拉下寶富士。宇良下盤企穩，屈曲的雙膝發力站起，左肩向後壓，令寶富士左足離地，失控前仆。宇良使出類似過肩摔的動作，令寶富士右手先按在「土俵」外而落敗。

這一對膝頭，爆炸力驚人。（日本相撲協會）

極難反身技 幕內僅出現過一次

裁判評定宇良以「傳反」（伝え反り）決勝，招式要求為「穿過對手腋下，背身令對手倒下」。這一招相當罕見，在2000年12月加入招式表後，在幕內僅出現過一次，為2002年秋場所，當時升為「大關」的朝青龍明德，擊敗「小結」貴之浪貞博（貴ノ浪貞博），剛好是20年前。低一級別的十兩賽，亦只於2006年及07年各出現一次。

宇良完成廿年來幕內首次伝え反り（按圖放大）

宇良靈巧擅反擊 精彩技震撼全場

得見大絕，本應因疫情而「靜英英」的觀眾，禁不住歡呼叫好。宇良賽後受訪時顯得相當平淡，不過聽到上一次完成此絕招的力士，是最終成為橫綱的朝青龍，不禁歡喜，「小時看他比賽就覺得很有勁，很開心」。

宇良不止一次使出高難度絕招取勝，前年在十兩賽便使出另一招反身技「居反」（居反り）而取勝，同樣是高級別賽事中多年未見的罕見招式。