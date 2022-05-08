相撲｜史上首位「東大力士」誕生！　鋼條型男靠吃咖喱增磅成功

24歲的東京大學（下稱東大）4年級生須山穗嵩，日前通過日本相撲協會的「新弟子檢查」，順利成為大相撲力士，是日本相撲界第一位「東大力士」。



日本相撲協會今天公布4月15日舉行的「新弟子檢查」合格名單，共有8人合格，包括首位出身東京大學、成為合格力士的須山穗嵩。

日本相撲協會今日公布體檢合格的力士名單。（Twitter）

大相撲的「新弟子檢查」，主要是針對有意成為大相撲力士的入門體檢，必須符合身高1.67米以上、體重67公斤以上的標準，並接受相關健康檢查。24歲的須山穗嵩以身高1.8米、體重104公斤達標。

須山穗嵩（左）是東京大學相撲部主將。（東大相撲部Twitter）

須山是埼玉縣富士見野市人，就讀東大後才接觸相撲運動，據日媒報道，須山畢業於埼玉市立浦和高校，目前仍是東京大學文學部哲學系的大四生。由於今年9月將滿25歲、超過「新弟子檢查」的年齡上限，因而決心趕在9月前加入相撲界。

對於何以對相撲感興趣，日本大學名門東大生的須山，這些年來確實回答過外人許多的「為什麼」。

須山穗嵩（左）剛加入相撲部時，身形仍未如現在般健壯。（東大相撲部Twitter）

須山在東大入學時，抱着成為外交官員或商業人士的理想，當時對相撲僅止於好奇的他，在加入相撲部後漸漸熱衷於這項競技，「想變得更強」的想法讓他劍指大相撲力士。

初到東大時僅得74公斤的須山，靠愛吃的辣咖喱成功增磅30公斤，對於今後的目標，他霸氣的說：「因為就讀東大，會以『東大關*』為目標。」

*東大關：大關是相撲力士的階級名稱之一，原本為江戶時代力士的最高等級，在明治年間確立了「橫綱」由原本的名譽稱號，正式成為最高位階後，大關現為次於橫綱的第二高階稱號。從技術上講，必須至少有兩個大關，一個在東邊，一個在西邊。



須山穗嵩在合格成為力士後，不少網民已「起底」並稱他是型男力士。（Twitter）

裸露上身、腰上僅繫着腰帶，在直徑4.55米的土俵互相角力，須山穗嵩認為「裸一貫」（赤手空拳）正是相撲的魅力，「什麼都沒有、只靠着身軀與力量，這種果斷的戰鬥不是很帥氣嗎？希望有更多人能理解相撲的帥氣。」

須山目前屬於「木瀨部屋」（部屋意為培訓相撲力士的組織），預計將在夏場所第3天舉行、由新弟子進行的「前相撲」，首度踏上土俵正式出道。