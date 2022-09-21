歐國盃2024｜俄羅斯被禁參加外圍賽　有支球隊不能跟烏克蘭同組

歐洲足協公布2024年歐國盃外圍賽抽籤程序，俄羅斯被禁止參與，但白羅斯就獲准。



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俄羅斯國家隊被禁止參加歐國盃2024外圍賽。（Getty Images）

歐洲足協執行委員會周二公布，2024年歐國盃的外圍賽分組賽抽籤，將於10月9日舉行。德國是下屆歐國盃主辦國，直入決賽周，不用參與外圍賽，而53支歐洲足協成員代表隊將參與外圍賽抽籤，他們會被分成10組，7組有5隊，餘下3組有6隊。10支小組首名及10支小組次名獲得直入決賽周資格，餘下3席通過附加賽決出。

白羅斯獲准參與外圍賽抽籤。（Getty Images）

53支參與外圍賽的球隊中，並不包括俄羅斯。俄羅斯在今年2月因入侵烏克蘭被國際足協及歐洲足協禁賽，其後國際體育仲裁法庭亦駁回俄羅斯的上訴。不過，被指協助俄羅斯入侵烏克蘭的白羅斯，就獲准參與歐國盃外圍賽抽籤。主辦國德國的政府曾要求歐洲足協，拒絕白羅斯參加這屆歐國盃。

基於政治及保安原因，白羅斯不會跟烏克蘭同組，另外阿塞拜疆跟亞美尼亞、西班牙跟直布羅陀、塞爾維亞及波斯尼亞跟科索沃也不會同組。