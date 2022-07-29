歐聯外圍賽｜費倫巴治出局高唱普京之歌 歐洲足協成立小組調查
撰文：趙子晉
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烏克蘭的基輔戴拿模在歐聯外圍賽第二圈次回合，作客加時絕殺費倫巴治，看台突傳來歌聲，竟然是費倫巴治球迷高唱普京之歌，令基輔將帥非常不滿，歐洲足協方面隨即介入調查事件。
基輔戴拿模與費倫巴治首回合打成0：0，次回合法定時間依然未分勝負，打成1：1，需要進入加時，基輔由卡拉華耶夫在114分鐘攻入奠勝一球。豈料在場的費倫巴治球迷，竟以歌聲反擊，高唱普京之歌。
這個舉動激怒基輔將帥，主帥盧錫斯古拒絕出席記者會，並直言：「我並未預期會有這種歡呼聲，真可悲。」
俄羅斯總統普京下令軍隊入侵烏克蘭，戰爭破壞家園，殺害平民，是烏國人的傷痛。俄國同時被國際制裁，無緣多項國際賽事。歐洲足協方面立即反應，成立專責紀律小組調查事件。
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