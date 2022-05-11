歐聯擴軍至36隊　歐洲足協否決憑往績入閘　英超加位可靠齊心合力

歐洲足協宣布歐聯由24/25球季起擴軍，正賽會由現時32支球隊增加至36隊。曾盛傳歐洲賽往績好的球隊可自動獲參賽資格，但歐洲足協最終沒有採納這個建議。



由24/25球季起，歐聯正賽由32隊變36隊。新增的4個名額中，有兩個會用來獎勵在對上一季歐洲賽成績最好的兩個聯賽。

歐聯擴軍後，如果英超球隊齊齊踢得好，就可以幫英超在下一季增加一個歐聯席位。（Getty Images）

打個譬如，若果新制是下季實行的話，今季在歐洲賽表現最好的聯賽是英超及荷甲，故此英超及荷甲在下季歐聯會各多一個席位，英超第5名也可踢歐聯。換言之，在未來，曼城及利物浦在歐聯淘汰賽高歌猛進，阿仙奴、熱刺、曼聯這些爭4球隊就最高興！

暫時的歐洲第5聯賽是法甲。（Getty Images）

餘下兩個新增名額中，其中一個會交給歐洲第5聯賽的季軍。現時歐洲第5聯賽的季軍需要參加第3圈外圍賽，但到24/25球季的歐聯，就可以直入正賽。另一個新增名額就給予聯賽冠軍組別的外圍賽。現時聯賽冠軍組別的外圍賽有4個名額入正賽，到24/25球季就增加至5個。

之前有建議希望為那些在歐洲賽有輝煌往績的球隊提供名額，但引發爭議，偏袒那些球季表現不濟的「大牌」球會，例如曼聯。歐洲足協最終否決了這個建議。

雖然歐洲足協否決球隊可靠往績入歐聯，但歐聯擴軍後，只要英超球隊在歐洲賽成績好，英超都有望獲得5個歐聯席位。（Getty Images）

歐聯擴軍後，賽制亦有大變，如今是32支球隊分為8組，每組4隊，每隊踢6場兩循環分組賽，小組首、次名晉級16強。到24/25球季後，36支球隊會放入同一個聯賽榜排名，在10周比賽中，每隊要踢8場比賽，主、客各4場，每場比賽的對手都不一樣；排名最高的8隊直入16強，排第9至24位的球隊會踢兩回合附加賽，勝方入16強。

歐洲足協表示，歐霸及歐協聯都會改為相似的賽制，正賽各有36隊參賽。36隊放在同一個聯賽榜上，歐霸球隊要踢8場，歐協聯球隊就踢6場。