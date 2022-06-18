韋斯咸賴斯炮轟球證犯大忌　遭歐洲足協停賽　莫耶斯省人同被罰

韋斯咸中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）因被拍下於歐霸四強後辱罵球證，被歐洲足協判罰停賽兩場。



韋斯咸5月於歐霸4強不敵法蘭克福，「鎚仔幫」在次回合早段有加斯威爾（Aaron Cresswell）被VAR改判紅牌，最終在十人應戰下落敗，無緣衝擊43年來首個錦標。

韋斯咸當時因球證判決而大受影響，最終於歐霸4強出局。（美聯社）

不過原來在球員通道上另有好戲上演，有鏡頭捕捉到迪格蘭賴斯（Declan Rice）賽後返回更衣室時炮轟球證，片段更在社交網站廣傳。

當時賴斯高呼：「球證，球證！這真的很差勁，全晚都糟透了，你怎麼這樣糟？老實說，你可能他X的收錢了，他X的貪污！」

Se dan cuenta hasta en Europa. Gil Manzano y sus cosas. pic.twitter.com/s7G8mLHT7w — Imanol Echegaray G. 🐢 (@imanoleg_) May 6, 2022

據指，賴斯指控球證被收賣是今次事件的關鍵，歐洲足協最終決定判他在歐洲賽停賽兩場。

韋斯咸將於8月18日及25日出戰歐協聯附加賽兩回合賽事，即假如賴斯來季留隊，便肯定會錯過比賽；即使賴斯離隊，未來若參加歐聯或歐霸等歐洲賽，同樣需停賽兩場。

賴斯已從退役的盧保手中接過隊長臂章，韋斯咸缺少他的話實力大打折扣。（Getty Images）

至於該仗因用皮球省向球僮而領紅的韋斯咸主帥莫耶斯，就被罰停賽一場。兩人事後曾表示自己因在情緒之中而過於衝動，已經向公眾及受影響人士致歉。

另外，法蘭克福因為賽後有球迷衝入場慶祝，同樣被歐洲足協罰款8萬歐元（約66萬港元）。