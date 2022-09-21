FIFA 23｜最強1000名球員中國「清零」　日韓球員比去年大有進步

足球遊戲《FIFA 23》即將推出，球迷現在可到官網先睹為快，查看數值頭1000名球員的排名。有內地網民發現，沒有一位國足球員能夠躋身前1000名，比去年大倒退。



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在《FIFA 23》最強1000人的數據庫中，剔選國籍中國後，彈出來的是「找不到資料」。在去年的《FIFA 22》中，尚有3位中國球員能夠入選前1000位，他們都是入籍兵，分別是511位的艾克森、554位的高拉特及958位的阿蘭。由3位跌到一個也沒有，中國球員在《FIFA 23》最強1000人榜中「清零」。

國足的入籍兵艾克森在《FIFA 22》入圍前1000名，但在《FIFA 23》就跌出排名。（資料圖片/新華社）

比較另外兩位個東亞足球強國，有更多日本及韓國球員入選最強1000人。在《FIFA 22》中，韓國僅有熱刺射手孫興慜入圍，但在《FIFA 23》增至3人，高居第12位的孫興慜以外，還有排574位的拿玻里中堅金玟哉、排905位的狼隊前鋒黃喜燦。

至於日本在《FIFA 22》有3名球員被納入最強1000人，到《FIFA 23》增至5人，按排名先後分別是473位的鎌田大地、637位的富安健洋、646位的伊東純也、692位的遠藤航以及955位的堂安律。