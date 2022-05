EA與FIFA結束29年合作　FIFA 23成最終章　新遊戲明年面世有改動

電子遊戲發行商EA Sports周二公布,將與FIFA(國際足協)結束長達29年的合作關係。



今年秋季推出的《FIFA 23》,將成為EA及國際足協合作下《FIFA》系列的最後一集。雙方會在今年卡塔爾世界盃後分道揚鑣,但也有指由於明年夏天會舉行女子世界盃,兩者或延至該大賽完結後才正式「分手」。

FIFA23料會成為FIFA系列的最終章。(網上圖片)

EA行政總裁Andrew Wilson承諾,雙方仍會盡全力研發及推行《FIFA 23》,並肯定《FIFA 23》會是該系列有史以來內容最豐富的遊戲之一。

而在《FIFA 23》之後,EA旗下遊戲《FIFA》系列會改名為《EA Sports FC》。值得一提,由於新遊戲將失去FIFA授權,因此FIFA轄下的大型賽事,如每四年一度的世界盃,其相關遊戲模式會徹底消失。

球迷在《EA Sports FC》仍能操作大部份熟悉的球星及球會。(網上圖片)

不過,EA早前已簽約獲得超過19000名球員、700間球會及100座球場的授權,所以大部份遊戲內容及體驗將不變。像是皇馬、利物浦及曼城等各大豪門,在消息傳出後紛紛於Twitter寫上「We are in the club」、公布加入《EA Sports FC》。

所以球迷未來在《FIFA》仍能操作大部份熟悉球星,英超、德甲、西甲等聯賽暫不受影響;Ultimate Team、職業模式、Pro Clubs和Volta Football亦會繼續存在。

《EA Sports FC》已獲得多間大型球會加入。(網上圖片)

EA也表示,今次跟FIFA結束合作,將擺脫一些授權限制,得以讓團隊有更多時間探索更具互動性,以及以粉絲為中心的遊戲內容。

至於兩大巨頭結束合作的原因,據指是EA希望取得FIFA後續8年的獨家使用權,惟FIFA拒絕把授權集中於單一廠商;也有傳FIFA要求新合約將原本每年獲得的1.5億美元版權費翻倍,令合作最終告吹。

據外國傳媒報道,FIFA未來會跟第三方公司合作推出新足球遊戲,維持《FIFA》招牌,並計劃於2022年第三季推出。