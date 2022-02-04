加拿大中場背對龍門躺平被入球　網民嘲似打FIFA中Bug︱世盃外

世界盃中北美洲及加勒比海區外圍賽，加拿大2：0輕取薩爾瓦多。
比賽中出現了可能是世盃外最離奇的入球之一，加拿大隊長赫捷臣（Atiba Hutchinson）為球隊先開紀錄，入球被形容為「命運的安排」，片段在網上瘋傳。
當時是比賽第66分鐘，加拿大翼鋒突破守衛落底傳中，赫捷臣飛身搶點，「插水式」頭槌攻門卻中柱彈出。不過，皮球反彈落薩爾瓦多後衛腳下，他情急下想快腳把球踢出底線，卻沒察覺赫捷臣仍在他身邊。
結果皮球踢中赫捷臣後腦再彈高，拋物線地飛往龍門方向，守門員反應過來回身撲救已經太遲，皮球終彈入網窩，令赫捷臣在背對龍門下，躺着也入波。
這位「幸運兒」賽後坦言，對入球過程毫不知情，「我迎頂傳中球，皮球中柱後我便不知道發生什麼事。很明顯這是幸運球，不過在足球比賽裏，有時的確需要運氣。」
外國網民卻笑言，入球跟自己打FIFA時中Bug、被對手離奇破門的方式十分相似。有人表示：「如果這入球在FIFA世界內發生，大家又會指責EA Sports（遊戲商）故障或操控比賽。」
ONE OF THE WILDEST GOAL'S YOU'LL EVER SEE! 🤯— Watch Inter vs. AC Milan on Paramount+ (@CBSSportsGolazo) February 3, 2022
OFF THE POST, OFF THE DEFENDER, OFF ATIBA HUTCHINSON.
CANADA TAKE THE LEAD IN DRAMATIC FASHION. 🇨🇦 pic.twitter.com/4GQp06wZ1K
加拿大賽後力壓美國及墨西哥排榜首，取得小組首三名直接晉級世界盃決賽周資格的機會高唱入雲。球隊只需在下輪賽事中主場戰勝榜尾的洪都拉斯，便能提早兩輪出線、自1986年後重返世界盃舞台。
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