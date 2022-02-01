曼聯IG清空格連活特照片　網民嘲似分手　FIFA 22也割席｜英超

格連活特（Mason Greenwood）涉強姦及襲擊女友Harriet Robson被捕，除了曼聯隊友陸續取消追踪其社交媒體、贊助商割席、球會也暫停讓他訓練及比賽外，電子足球遊戲龍頭《FIFA 22》在最新的更新中，也將他刪去。

同時，曼聯除將有關格連活特的商品下架，Instagram也消去跟這位20歲前鋒有關的帖子。



格連活特遭女友Harriet Robson以照片及錄音證據，控訴遭這名曼聯球星施虐，警方未幾即將他拘捕，至今仍在問訊。

雖然未被定罪，但格連活特的名字已成「禁忌」，除了贊助商Nike宣布暫停雙方關係，曼聯暫不讓他操練及比賽，同時將其所有商品下架，他的曼聯隊友也被發現陸續取消追踪其社交媒體帳戶。

格連活特涉強姦遭Nike割席 多名曼聯隊友取消關注IG

格連活特涉虐待女友被捕，贊助商、球會及遊戲商都紛紛保持距離。（Getty Images）

最新與格連活特「割席」的，是知名足球遊戲《FIFA 22》也將他「消失」，在周二（1日）的更新過後，所有線下模式中都已找不到其身影，曼聯陣容中不再有格連活特存在；同時，大量玩家將Ultimate Team中的格連活特轉售，似乎不想他再存在於自己陣容中。除了《FIFA 22》，手機版的《FIFA Mobile》也將他刪去。

在虛擬世界，格連活特同樣遭禁賽。（twitter）

另外，曼聯再有進一步「行動」，在球會Instagram中，將所有格連活特出現在其中的照片都刪去，包括他與隊友慶祝的照片，都已全部消失，有網民笑言感覺就像「吵了一大架後分手的舊情侶」。《每日郵報》則指出，有不少憤怒的曼聯球迷帶同格連活特球衣到曼聯球會商店要求退貨。