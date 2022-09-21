37歲C朗拿度未言退　目標參加2024歐國盃　「我仲有動力同雄心」

37歲的C朗拿度仍未言退，儘管他今季在曼聯已經退居後備，但他在周二的葡萄牙足球年度頒獎禮上，表明要踢2024年歐國盃，屆時他會是39歲。



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C朗不但想踢今年的世界盃，還希望參加兩年後的歐國盃。（葡萄牙國家隊Twitter）

在周二晚的葡萄牙年度足球盛典「Quinas De Ouro」上，C朗獲頒國際賽史上神射手，他領獎後宣布，還想參加兩年後的歐國盃決賽周。他說：「領取這個獎項，我感到自豪，我從未想過有一日獲得這份殊榮。我要多謝在我職業生涯每個重要的人。這是漫長的旅程，而我想藉今次的機會說，我的旅程還未完結。」

37歲的C朗攻入117個國際賽入球，是國際賽入球紀錄保持者。

他續說：「我要多謝葡萄牙足總，看看我們的五人足球、青年隊、女足……我希望仍能成為其中一份子多幾年。我跟很多年輕人做隊友，我仍感到有動力，還有雄心。我想踢世界盃及歐國盃。我很開心，已經很掛念領獎的感覺。很高興在這裏見到跟我踢過波的人，還有那些未來會跟我並肩作戰的。」

葡萄牙國家隊的官方Twitter之後轉載了C朗希望征戰2024歐國盃的說話，附上「GOAT Mentality」兩字，意思為這就是史上最強的精神心態。