英超｜C朗難合作？般奴受訪維護隊友：這種說法不合理

般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）加盟曼聯後首一季半表現搶眼，惟上季演出屢受批評，有球迷將他狀態下滑歸咎於與C朗拿度（Cristiano Ronaldo）同場作賽。

般奴近日接受訪問時，指自己上季狀態差與C朗無關，更指C朗在場有助自己發揮。



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今季兩人同時正選上陣的英超賽事只有一場。（Getty Images）

般奴在2020年1月加盟曼聯，立刻有好表現，到前季（2020/21）更為曼聯攻入28球，惟上不僅只入10球，整體表現都不及前季，有意見認為他的下滑，是因為與上季回歸的C朗難以配合。

到今季「紅魔鬼」踢畢6輪聯賽，般奴6場全部正選，C朗則只得1場，其餘5場均是後備上陣，意味兩人今季只曾同時正選上陣一場，而曼聯戰績亦向好，季初兩連敗後連勝4場，般奴表現也有所改善。

不過，般奴接受外國體育傳媒《The Athletic》訪問時，認為自己並非無法跟C朗並存：「上季我為C朗送上了不少助攻呀，所以這說法不太合理，上季我造出的數據的確不好，但跟C朗沒有關係。」

般奴將上季自己表現差，歸咎於自己關鍵時候未能發揮最好。（Getty Images）

上年9月般奴在聯賽射失12碼後，其後兩球12碼都由C朗主射並破網，般奴直至今年4月對阿仙奴時才再度主射，但般奴亦不認同C朗搶去了他射十二碼的機會，並講述一件事：「在他加盟前，我本來是劊子手，但上季我射兩球都不入，而他主射時入到，又怎能怪責他呢？」

般奴回憶4月自己再度主射時，指：「當時是C朗主動把球給我，並告訴我『你去把它射入吧』。雖然我最後射失了，但我感受到他的信任，他相信我可以在重要時刻有所表現。所以我認為自己狀態差與C朗無關，而是我在某些時刻未能做到最好，無法取得入球及助攻。」

般奴指C朗在場時，能創造更多空間。（Getty Images）

兩人亦是葡萄牙國家隊隊友，般奴表示C朗在場能為球隊創造更多空間，「例如在對北馬其頓時我攻入2球，一球正是由C朗助攻，另一球則是源於他的跑動，因為對手都怕他、想盯住他，所以他在防線拉扯，就能創造更多空間讓我入球。」

般奴將話題轉回最多人評論的英超：「其實有時只是時機問題，事情能隨時往好或往壞的方向發展，若能為C朗送上助攻、傳到合適的球，他就能入波。」