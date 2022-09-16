歐霸｜C朗12碼破入球荒助曼聯奠勝　坦赫格：入球陸續有來

C朗拿度終於打破入球荒，生涯在歐霸賽場取得入球，加上查頓辛祖的入球，助曼聯作客兩球淨勝摩爾多瓦的舒列夫。曼聯主帥坦赫格指這名老大哥的體能漸入佳境，期待日後取得更多「士哥」。



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歐霸次輪分組賽，被列E組的曼聯作客摩爾多瓦的舒列夫，力爭今季歐戰首場勝仗。拉舒福特及馬迪爾先後受傷，老大哥C朗拿度在前場掛帥，般奴費南迪斯﹑安東尼及查頓辛祖從後支援。

上半場末段12碼開齋

37歲的C朗今季仍未開齋，縱然並非場場踢足，但當他有機會落場時，依舊渴望取得入球。C朗拿度今仗同樣積極，上半場在禁區內與對方守衛爭位時，有身體接觸然後倒地，但球證未有示意。

達洛治博得12碼，交給老大哥C朗拿度操刀。（Getty Images）

達洛治其後禁區內入楔，被對手踢跌，球證今次立即吹罰12碼，由C朗拿度操刀，射正中間中鵠，久違的「Siuuuu」終再度在球場出現。C朗對上一個入球已經是今年5月初，對賓福特時射入，無獨有偶同樣是12碼，如今終打破今季的入球荒，同時生涯首度在歐霸賽場有進賬。

C朗拿度末段功成身退，退下火線，結果曼聯兩球淨勝對手，今季歐霸打開勝利之門。C朗賽後透過社交網站表示今場勝仗十分重要，很高興有士哥並助球隊獲勝。

C朗拿度12碼中鵠，取得今季首個入球。（Getty Images）

坦赫格：有狀態有入波

拉舒福特及馬迪爾同在養傷，C朗在曼聯前線的位置更重要，主帥坦赫格對C朗建功同樣感到高興，並期待他取得更多入球，「C朗缺席季前熱身，當他重拾狀態時，我相信入球陸續有來。他是球隊計劃的一部分，他百分百投入，他與隊友之間開始建立默契，這是我樂見的事。」

C朗及辛祖各建一功，助曼聯兩球淨勝舒列夫。（Getty Images）

女子求合照惟錯時機

C朗有進賬，曼聯全取3分，皆大歡喜，唯獨一人卻開不了心。戰畢上半場，C朗步往更衣室，在進入球員通道時，一名紅衣女子殺出希望與C朗合照，但C朗未有駐足，頭也不回，左手輕輕拍一拍對方婉拒。根據英媒消息，這名「食檸檬」的女子是球場的醫護人員。

C朗拿度與手機，不禁令人想起早前在愛華頓主場的事件。當時一名14歲的愛華頓球迷Jake以手機拍攝正在離場的C朗，他一時「唔高興」，用力地一手拍走其手中的電話，手機跌落地上損壞、小球迷的手背亦瘀黑。小球迷母親更前往警局報案，C朗被當地警方有條件警告，案件就此作結。

A fan asked Ronaldo for a picture during the halftime of the United game but he refused to take it… pic.twitter.com/qYIRsvmtQU — LSPN FC (@LSPNFC_) September 15, 2022

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